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Argentinka ukázala, jak vypadá po UFC debutu. Není to hezký pohled

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Sofii Montenegrové po pařížském debutu zašívali obličej na několika místech. Přesto vzkázala, že je v pořádku a hledá další zápas.
Argentinka ukázala, jak vypadá po UFC debutu. Není to hezký pohled

Argentinka ukázala, jak vypadá po UFC debutu. Není to hezký pohled

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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