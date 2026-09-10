Argentinka ukázala, jak vypadá po UFC debutu. Není to hezký pohled

Pět minut po konci zápasu seděla na lehátku v zákulisí Accor Areny s obličejem pokrytým čerstvými stehy. Řez u pravé lícní kosti, další na víčkách, rozražené obočí, otoky deformující kontury tváře. Argentinská zápasnice ve slámové váze si zapnula kameru telefonu a natočila instagramové story. Žádný filtr, žádný komentář navíc, jen surový pohled na to, co zůstane, když se dva lidé patnáct minut mlátí v kleci. Pak připsala: „Nebolí to. Nebudu hledat výmluvy.“
Debut, který přepsal historické tabulky
Montenegrová nastoupila na UFC Fight Night v Paříži 5. září 2026 proti domácí Delphine Benouaichové. Od prvních sekund šlo o přestřelku bez taktického manévrování, obě bojovnice stály v krátkém dosahu a vyměňovaly si údery, lokty, kolena. Výsledek prvního kola zachytily oficiální statistiky UFC číslem, které v ženské slámové váze nemá obdobu: 121 signifikantních zásahů v jediném kole. Historické maximum kategorie.
Sofia Montenegro walked out of UFC Paris cut up, stitched up, and wrapped in her flag. She said she loved the fight and she is not built to quit. A return is already on her mind the moment doctors clear her. Watch this one carefully.— Agent MMA (@agentmma) September 7, 2026
src: https://t.co/zCiY37UYZq pic.twitter.com/MXwY5lnKCU
Číslo samo o sobě říká víc než jakýkoli popis. Pro srovnání: průměrné kolo v ženské slámové váze se pohybuje kolem 30 až 40 signifikantních zásahů. Tady padlo trojnásobně víc. Obě ženy přijímaly i rozdávaly poškození tempem, které by bylo extrémní i v mužských kategoriích.
Konec přišel ve druhém kole
Benouaichová v průběhu prvního kola rozsekala Montenegrové obličej lokty a přímými údery. Krev tekla, ale Argentinka neustoupila, odpovídala vlastními kombinacemi a držela tempo. Jenže kumulované poškození se projevilo ve druhém kole. Francouzka dostala souboj na zem a 38 sekund před koncem rundy nasadila škrcení zezadu. Montenegrová odklepala.
Sportovně neúspěšný debut. Vizuálně jeden z nejdrsnějších, jaké UFC v poslední době nabídlo.
Co víme o zraněních, a co ne
Podle videa, které Montenegrová sdílela na Instagramu a které popsal argentinský server Infobae, jsou potvrzené vícečetné tržné rány v obličeji vyžadující šití a akutní lékařské ošetření přímo po zápase. Sama napsala, že je v pořádku.
Veřejná lékařská zpráva ani výsledky případného CT vyšetření ale k dispozici nejsou. Bez nich nelze potvrdit, zda šlo výhradně o povrchové lacerace, nebo zda existuje i hlubší poškození: zlomenina lícní kosti, poranění očnice, neurologický nález. Její slova „jsem v pořádku“ jsou uklidňující, nikoli diagnostická. Délka případné zdravotní pauzy zatím není známá. Pokud by šlo pouze o řezy bez kostních nebo neurologických komplikací, návrat do tréninku může být otázkou týdnů. To je ale jen scénář, ne potvrzený termín.
Kdo je Benouaichová a proč nešlo o náhodu
Delphine Benouaichová nepřijela do UFC jako neporažená hvězda. Na evropské scéně ARES si prošla výhrou TKO nad Mileide Simpliciovou na ARES 30, těsnou porážkou split decision s Ingrid Silvovou na ARES 34 a následnou submisí nad Lindsey Paynovou na ARES 36. Domácí prospekt, ne nezastavitelný stroj, ale tvrdý bijec s finišerskými schopnostmi.
Právě proto je výkon Montenegrové i v porážce čitelný. Argentinka, kterou UFC podepsalo navzdory porážce na Contender Series, podle všeho díky atraktivnímu stylu a ochotě jít do vysokého tempa, potvrdila přesně to, co od ní organizace patrně očekávala. Šla do ohně. Že v něm tentokrát shořela, neznamená, že nedostane další šanci. Po jediném debutu je pravděpodobnější nový zápas než konec smlouvy, zvlášť když výsledek přepsal statistiky.
Video, které Montenegrová natočila v zákulisí, obletělo sociální sítě rychleji než sestřih jejího zápasu. Možná právě proto si ji fanoušci zapamatují déle než většinu debutantek, které vyhrají na body a zmizí z radaru.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka