Nejstarší skanzen ve střední Evropě leží na Moravě: Podívejte, čím dodnes fascinuje návštěvníky

Představte si místo, kde se zastavil čas a vůně dřeva vás okamžitě přenese o stovky let zpátky. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm je nejen nejstarším, ale i druhým největším skanzenem ve střední Evropě.
Už od roku 1925 uchovává jedinečnou architekturu, zapomenutá řemesla i živé tradice našeho venkova. Objevte fascinující příběh ikonického Dřevěného městečka a zjistěte, proč toto magické srdce Valašska dodnes láká statisíce návštěvníků z celého světa.
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Zajímalo by vás, jak vypadal život lidí na Valašsku před 100 nebo 200 lety? To si můžete prohlédnout v nejstarším skanzenu ve střední Evropě. Muzeum v přírodě znázorňuje na 100 památkových objektech, jak vypadal každodenní život lidí v 18. a na počátku 20. století.
Projdete si
Valašskou dědinu, Mlýnskou dolinu i Dřevěné městečko, kde se zdá, že se čas úplně zastavil. Stále tam stojí staré chaloupky vybavené nábytkem a dalšími věcmi, které se dříve běžně používaly. Dnes by takto dokázal žít už jen málokdo. Při procházce areálem skanzenu budete mít dojem, že jste se ocitli v minulosti. Foto: Bjalek Michal/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
V původních chaloupkách se nachází
zachovalý dobový nábytek. Prohlédnout si tak můžete vyřezávané postele, malované truhly na věno, stoly i skříně staré stovky let. Aby se tyto vzácné předměty uchovaly co nejdéle, jsou umístěny ve světničkách, do kterých návštěvníci mohou nahlédnout, ale z bezpečnostních důvodů do nich nesmí vstupovat.
Přečtěte si také: Socialismus ji odsoudil k zániku. Dnes vesnici Maříž zachraňují barvy, keramika a 15 obyvatel Dřevěné městečko
Nejstarší částí muzea je Dřevěné městečko, které ukazuje originální dřevěné stavby přenesené z rožnovského náměstí a jeho okolí. Pochází z poloviny 19. až první čtvrtiny 20. století a znázorňují, jak se tehdy žilo v malém městě.
Valašská dědina
Nejrozsáhlejší je Valašská dědina, která připomíná skutečné vesnice v období od konce 18. století do 50. let 20. století. Většina staveb na místě jsou cenné originály, přivezené z míst, kde byly původně postaveny.
Valašská dědina, Foto: Ben Skála, Benfoto/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) Mlýnská dolina
Mlýnská dolina ukazuje stavby a zařízení rozkládající se na rovině údolní louky u starého vodního náhonu kde byly postupně od 70. let 20. století postaveny technické objekty dokumentující rozvoj a specializaci hospodářství na vesnici od druhé poloviny 17. do 19. století, popisuje Valašské muzeum v přírodě. Na místě si můžete prohlédnout vodní mlýn, pilu a valchu.
Vstupné: Valašská dědina: dospělí 170 Kč, studenti a senioři 130 Kč, žáci 80 Kč Mlýnská dolina: dospělí 160 Kč, studenti a senioři 120 Kč, žáci 80 Kč Dřevěné městečko: dospělí 190 Kč, studenti a senioři 150 Kč, žáci 90 Kč.
Skanzen nabízí také výhodné vstupné pro rodiny s dětmi. Děti do 6 let mají vstupné zdarma a je možné si s sebou vzít i zvíře za poplatek 40 Kč.
Stavby si můžete prohlédnout i zevnitř, kde se vám naskytne pohled na originální vybavení. Foto: Bjalek Michal/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) Výlety v okolí: Pustevny, Radhošť a beskydská příroda
Ať už pojedete do Rožnova z dálky nebo to máte kousek, v okolí je spousta krásných míst, jejichž návštěvu byste neměli vynechat. Jedním z nich jsou Pustevny a Radhošť, které nabízí pěší túru – slavné horské sedlo s ikonickými dřevěnými stavbami Libušín a Maměnka. Odtud se můžete vydat po hřebeni kolem sochy pohanského boha Radegasta až na vrchol hory k dřevěné Kapli svatého Cyrila a Metoděje.
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Nevynechejte ani stezku Valaška v korunách stromů na Pustevnách, odkud je dechberoucí panoramatický výhled na okolní přírodu. Počítejte ale s tím, že cena vstupného na stezku pro dospělého je 350 Kč a pro dítě 270 Kč.
Pokud se vám nechce podnikat náročnou túru, vyražte na Jurkovičovu rozhlednu, která se nachází hned nad skanzenem na Karlově kopci. Její výška je 31 metrů a nabízí výhled na město i údolí rožnovské Bečvy.
V okolí Rožnova je nádherná příroda, jedinečná přátelská atmosféra a spousta cenné historie, kterou by měl znát každý Čech. Je to ideální místo pro milovníky historie i sportu. Tak kdy vyrazíte?
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, nmvp.cz/roznov, kudyznudy.cz, visitroznov.cz