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Smažený sýr v kukuřičných lupíncích s medem. Hanákova restaurace v rozpadlém skladu láká i šéfkuchaře z televize

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Dřevěný železniční sklad z roku 1876 v Nižboru se proměnil v restauraci, kde se smažený sýr s kukuřičnou krustou a medem stal jídlem, kvůli kterému přijeli i Forejt, Kašpárek a Punčochář.
Smažený sýr v kukuřičných lupíncích s medem. Hanákova restaurace v rozpadlém skladu láká i šéfkuchaře z televize

Smažený sýr v kukuřičných lupíncích s medem. Hanákova restaurace v rozpadlém skladu láká i šéfkuchaře z televize

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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