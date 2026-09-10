Smažený sýr v kukuřičných lupíncích s medem. Hanákova restaurace v rozpadlém skladu láká i šéfkuchaře z televize

Kdo vystoupí z vlaku ve stanici Nižbor na trati Beroun–Rakovník, stojí prakticky u dveří podniku. VIP život zaznamenal, že Zastávka Nižbor herce Tomáše Hanáka
nevypadá jako restaurace, která by měla přitahovat televizní štáby a plné víkendové obsazení. Vypadá jako starý drážní barák, protože jím je. A právě v tom spočívá její síla. Místo, kde se potkává zašlá patina rakousko-uherské železnice s goudou v kukuřičné krustě pokapanou medem, funguje ne navzdory své obyčejnosti, ale díky ní. Sklad, který měl zaniknout
Příběh začíná chátrající dřevěnou budovou, kterou oficiální historie podniku datuje do roku 1876. Takzvaný magacín, železniční skladiště,
stál u kolejí v Nižboru a pomalu se rozpadal. Hanák, dlouholetý obyvatel obce, o něm neuvažoval jako o podnikatelské příležitosti. Opakovaně říká, že šlo o sen: sedět jednou ve starém dřevěném skladu u kolejí, dát si kafe nebo pivo a jen být.
Realita byla drsnější. Drážní objekt podléhal specifickým předpisům, shánění povolení trvalo roky, peněz bylo málo. Hanák obcházel úřady, přesvědčoval, že nechce zbohatnout,
vozil materiál ze šrotišť a starých nádražních budov, část prací dělal sám. Součástí areálu je dnes i menší dřevěný sklad z roku 1899, původně ze stanice Vráž u Berouna, rozebraný, převezený a znovu postavený v Nižboru. Sedm míst k sezení a tři vagony na spaní
Interiér připomíná rakousko-uherské vlakové kupé: lampy, cedule, kufry, dřevěné lavice. Sedm různých typů posezení, od lokálu přes rampy až po zahrádku u kolejí, dává každé návštěvě trochu jiný charakter. K tomu
tři historické vagony z let 1948, 1952 a 1957, ve kterých se dá přespat. V topné sezoně funguje vytápění, v létě stačí otevřené okno a zvuk projíždějících vlaků. Je to poctivě vystavěná atmosféra, kvůli níž funguje i jídlo, které by jinde působilo banálně. A tím se dostáváme k tomu smažáku. Gouda, cornflakes, med, a žádný mrazák
V aktuálním menu figuruje položka „Smažený sýr Gouda v kukuřičné krustě s hranolky, tatarkou a medem“. Oproti klasickému českému smažáku se liší ve třech věcech: gouda místo anonymního eidamu,
finální vrstva z drcených kukuřičných lupínků místo čisté strouhanky a med jako chuťový kontrast na talíři. Šéfkuchař Daniel Zambaga pro Toprecepty prozradil základní princip: sýr je potřeba obalit dvakrát až třikrát, pečlivě přitlačit ze všech stran a rozhodně nedávat do mrazáku. Přesný poměr obalovací směsi kuchyně tají. Nápad prý Hanák přivezl z Holandska, v Nižboru se z něj stal stálý podpis podniku. Zdroj fotografie: Nextfoto
V roce 2022 dorazili Přemek Forejt, Radek Kašpárek a Jan Punčochář v rámci pořadu Souboj na talíři na
TV Nova. Zastávka Nižbor byla hned v prvním díle druhé řady a zdejší smažák referenčním bodem, který si profesionálové museli přeložit do vlastní řeči. Kašpárek nakonec uspěl s variantou s rakletovým sýrem v mase, Punčochář prohrál a musel vyšplhat za trest na komín. Recept z Nižboru obstál jako nápad, a to je pro hospodu u kolejí víc než jakákoli hvězda v průvodci.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová