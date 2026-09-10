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Bývalá hvězda Bellatoru měla v UFC pozitivní skóre 5-1, přesto ji White vyhodil. Jen vyhrávat nestačí

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Pět výher z šesti zápasů. A přesto konec. Michael „Venom“ Page odchází z UFC jako muž, který vyhrával, ale nepřesvědčil.
Bývalá hvězda Bellatoru měla v UFC pozitivní skóre 5-1, přesto ji White vyhodil. Jen vyhrávat nestačí

Bývalá hvězda Bellatoru měla v UFC pozitivní skóre 5-1, přesto ji White vyhodil. Jen vyhrávat nestačí

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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