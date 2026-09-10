Bývalá hvězda Bellatoru měla v UFC pozitivní skóre 5-1, přesto ji White vyhodil. Jen vyhrávat nestačí

Když v sobotu 5. září 2026 doběhl poslední gong Pageova zápasu na UFC Paris, skončil víc než jen jeden večer. Skončila smlouva. A tři dny nato, na tiskové konferenci po show Dana White’s Contender Series, šéf UFC potvrdil to, co se šeptalo už měsíce. „To byl jeho poslední zápas na smlouvě,“ řekl White novinářům. A na otázku, zda přijde nová smlouva, odpověděl: „Myslím, že ho nepodepíšeme, ne.“ Žádné drama, žádné vysvětlování. Jen suché konstatování, že bojovník s bilancí 5-1 v UFC a 26-3 celkově nemá v organizaci budoucnost. Pro MMA Fighting White ještě dodal, že je „naprosto jasné“, proč Page zmizel i z mediálních žebříčků.
Od showmana k taktikovi bez finiše
V Bellatoru byl Page jiný bojovník. Nebo přesněji: jiný produkt. Jedenáct knockoutů v historii organizace, cena za KO roku 2016, pověst snipera, který soupeře sundá jedním úderem z úhlu, který nikdo nečeká. Jeho oficiální UFC profil dodnes zmiňuje bellatorovskou éru jako hlavní vizitku. Jenže v oktagonu UFC se z highlight-stroje stal něco jiného, efektivní, ale sterilní taktik. Šest zápasů, ani jeden finiš. V Paříži za patnáct minut nasbíral pouhých 12 signifikantních úderů. To je číslo, které by v Bellatoru nestačilo ani na jedno kolo jeho starších zápasů.
Sám Page po Paříži přiznal, co viděl každý: „Vím, že jsem schopný předvádět lepší výkony.“ Řekl, že se měl víc tlačit do rizika a dát fanouškům i organizaci víc. Nebyla to první taková sebekritika. Už v březnu po výhře nad Samem Pattersonem v Londýně čelil bučení z hlediště a následně vydal prohlášení: „Nejsem tu od toho, abych předváděl nudné zápasy.“ White tehdy zápas okomentoval stručně: „Byl to špatný zápas, ale vyhrál.“
Vyhrál, ale neprodal
A právě tady leží jádro celého příběhu. V UFC existuje neformální, ale velmi reálný filtr, který nemá nic společného s výsledkovou tabulkou. Nazvěme ho „zábavní hodnota“, kombinace atraktivity, hrozby finiše, divácké přitažlivosti a využitelnosti pro matchmaking. Page prohrál právě v těchto kategoriích.
Neoficiální kritéria pro prodloužení smlouvy, jak je lze vyčíst z Whiteových výroků a historické praxe UFC:
- Výhry — nutná podmínka, ne postačující.
- Iniciativa a ochota tvořit zápas — Page hrál na protiútoky, čekal na soupeřovy chyby.
- Hrozba finiše — nulová v šesti zápasech v UFC.
- Využitelnost pro matchmaking — schopnost generovat další zajímavé zápasy, prodávat kartu.
Page splnil bod jedna. V bodech dva až čtyři propadl. A UFC není charita pro technicky zdatné bojovníky, kteří neumějí prodat svůj výkon.
Není to přitom bezprecedentní. V roce 2013 pustil White Jušina Okamiho s bilancí 13-5 v UFC, označil ho za „gatekeepera“ bez dalšího přínosu. Ve stejném roce odešel i Jon Fitch při bilanci 14-3-1, etablované jméno welterové divize. Důvody nebyly identické, ale princip ano: UFC umí pustit i vítěze, pokud nevidí obchodní ani sportovní perspektivu.
Frustrace na obou stranách
Pageův příběh v UFC ale není jen o nudných zápasech. Měsíce před koncem veřejně popisoval frustraci z matchmakingu, nedostatek ochotných soupeřů, přeskakování mezi vahami, složité hledání „správných tanečních partnerů“. Jeho extrémně defenzivní styl založený na protiútocích nutil protivníky do opatrnosti, což vytvářelo začarovaný kruh: čím víc čekal na soupeřovu akci, tím méně akce v zápase bylo.
Přišel do UFC pozdě, v devětatřiceti letech, po kariéře strávené v Bellatoru. A přišel s identitou, kterou oktagon nedokázal pojmout. V menší organizaci byl hvězdou, protože soupeři na něj útočili a on je trestal. V UFC, kde jsou soupeři disciplinovanější a opatrnější, se z něj stal muž, který čeká. A čekání se v UFC neprodává.
Co dál: MVP k MVP?
Pageův odchod otevírá zajímavou otázku: kam půjde bojovník s jeho jménem a pověstí? Odpověď přišla překvapivě rychle. Ve středu 9. září, den po Whiteově potvrzení, Jake Paul veřejně pozval Page do Most Valuable Promotions, „MVP k MVP,“ napsal na sociálních sítích.
Nejde o prázdné gesto. MVP MMA je reálná platforma: květnový event na Netflixu přitáhl v průměru 12,4 milionu globálních diváků s vrcholem téměř 17 milionů. Na kartě bojoval i Salahdine Parnasse, pozdější tvář UFC Paris, důkaz, že značka sahá i po evropských MMA jménech. Pro Page by to mohl být návrat k prostředí, kde jeho styl opět funguje jako atrakce, ne jako problém.
Pageův odchod není příběh o nespravedlnosti. Je to příběh o tom, že UFC je zároveň sportovní organizace i zábavní produkt. Pět výher z šesti zápasů je skvělá bilance. Ale dvanáct signifikantních úderů za patnáct minut a bučení z hlediště, to je účet, který žádná bilance nezaplatí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek