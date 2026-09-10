Vémola vysvětlil facku drzému Kotlárovi. O Muradovově zápase v G MMA má jasno: Nebude trvat ani sedm minut

31. srpna 2026, tisková konference nové organizace G MMA v Praze. Karlos Vémola stojí v davu, Diego Kotlár mu něco říká, a pak přijde facka. Krátká, hlasitá, okamžitě virální. Jenže za tím plácnutím se skrývá víc než uraženého ego jednoho zápasníka. Je to první veřejná srážka dvou světů: profesionálního MMA, které v Česku budoval OKTAGON přes deset let, a nového modelu G MMA, který od prvního dne prodává konflikt stejně tvrdě jako samotné zápasy.
Co Kotlár řekl a co Vémola udělal
Ještě tři dny před tiskovkou Diego Kotlár na sociálních sítích pálil do všech směrů. „Koniny Vejmola a Muradoft,“ napsal. Muradova označil za „včeličku“. Veřejně vyvolával Jiřího Procházku i Attilu Végha slovy: „Procházka! Konino, pojďte to s námi podepsat.“ Jak později zachytil web MMA Shorties, šlo o systematickou provokaci, ne o jednorázový výbuch.
Vémola na tiskovce 31. srpna reagoval fyzicky. Bezprostředně po incidentu novinářům řekl, že si Kotlár „zasloužil facku“ za urážení „legend tohoto sportu“. V pozdějším vyjádření pro Expres.cz to rozvedl: nejde jen o něj, ale o Procházku, Muradova a celou profesionální scénu, do které Kotlár podle Vémoly nepatří a nepozná hranici mezi bizárem a lidmi, kteří v něm nemají co dělat.
Sám Kotlár po incidentu překvapil. Přišel se omluvit, facku označil za „věc mezi chlapy“ a místo eskalace začal zvažovat novou výzvu. Veřejně oznámené právní nebo disciplinární následky zatím nejsou známé, na rozdíl třeba od incidentu na turnaji OKTAGON 91, kde organizace oficiálně vyhlásila sankce.
Vémolova predikce: „Ani sedm minut“
Facka byla virální detail. Ale Vémola řekl i něco podstatnějšího, svůj odhad, jak dopadne Muradovův plánovaný zápas na premiérovém turnaji G MMA. Podle dosud zveřejněných informací má Makhmud Muradov v Nové Spirále 31. října nastoupit proti šesti až sedmi Kotlárovým lidem, kteří nemají k utkání nastoupit současně, ale postupně, jeden po druhém.
Vémolova logika je prostá: „Je jedno, jestli proti Machovi půjde šest, sedm nebo deset Kotlárů, pokud budou nastupovat postupně. Každý dostane pár ran, vezme výplatu a půjde domů.“ Sportovní drama v tom nevidí. A časový odhad? Podle něj to celé nepotrvá ani sedm minut.
Je to drzá predikce, ale opírá se o tvrdá čísla. Muradov je podle oficiálních žebříčků OKTAGONu stále úřadující šampion polotěžké váhy a interim šampion váhy střední. Dvojnásobný titulový držitel proti skupině amatérů ve formátu, který nemá v české MMA historii srovnatelný precedent. Minimálně ne s aktivním šampionem velké organizace.
Proč je Vémola vůbec ve hře
Na první pohled se Vémoly celá věc netýká. Nezápasí v G MMA, není na kartě turnaje. Jenže příběh má hlubší vrstvu. Podle jeho vlastních slov dostal od G MMA nabídku deset milionů korun za zápas s Kotlárovci, a odmítl ji. Muradov naopak podepsal. A podle rozhovoru pro iSport.cz označil svou odměnu za nejvyšší v historii česko-slovenské bojové scény.
Chronologie je důležitá: Muradov uzavřel smlouvu s G MMA ještě předtím, než prodloužil kontrakt s OKTAGONem. Šéf OKTAGONu Ondřej Novotný to později veřejně potvrdil. Muradov zároveň tvrdí, že mu dohoda s G MMA nechává otevřené dveře pro OKTAGON, že nejde o přestup, ale o souběh. Motivy? Frustrace z odloženého sjednocení titulů a rekordní peníze.
Vémola tedy není náhodný kolemjdoucí. Je to člověk, který stejnou nabídku dostal, odmítl ji, a teď sleduje, jak se kolega z profesionální scény vydává cestou, kterou on sám jít nechtěl.
Dva světy, jedna tiskovka
Střet na tiskové konferenci nejlíp ilustruje, co G MMA vlastně je. Podle oficiálního představení na ČeskéNoviny.cz jde o projekt společnosti G ENTERTAINMENT CZECH, který kombinuje profesionální zápasy s digitální platformou GTV, zákulisním obsahem, reality prvky a fanouškovským hlasováním o osudech účinkujících. OKTAGON se naproti tomu prezentuje jako evropská vrcholná MMA organizace postavená na elitním talentu a titulové hierarchii.
Rozdíl není jen v kvalitě bojovníků. Je v samotném produktu. OKTAGON prodává sportovní ligu. G MMA prodává mediální zábavu s bojovými prvky.
Sám Ondřej Novotný nešetřil slovy: Muradovovu účast označil za problém, formát „jeden proti více“ komentoval tak, že by podle něj měl být nezákonný. G MMA na kritiku reagovalo smířlivě, ale bez ústupu; na oficiálním Instagramu uvedlo, že kritiku respektuje, vlastní cestu ale měnit nehodlá.
Co čeká diváky 31. října
Premiérový turnaj G MMA je naplánovaný na 31. října 2026 od 18:00 v pražské Nové Spirále. Vstupenky se prodávají přes Eventlook za 1 999 až 2 999 korun, organizace slibuje i online přenos, konkrétní distributor ani cena ale zatím zveřejněny nejsou.
Detailní pravidla Muradovova zápasu, kolik soupeřů přesně, jak dlouhé pauzy mezi nástupem, co rozhoduje o konci, oficiálně stále chybí. Víme jen to, že mají nastupovat postupně, ne najednou.
Vémolova facka zmizí z titulků za pár dní. Otázka, kterou otevřela, ale zůstane: jak daleko může zajít organizace, která od prvního dne staví na konfliktu a viralitě, než jí profesionální scéna přestane dodávat jména, kvůli kterým se lístky prodávají.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková