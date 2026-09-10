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macOS 27 Golden Gate je téměř hotový, Apple vypustil finální kandidátní verzi. Češi si ale na klíčové funkce počkají

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Apple se u macOS 27 Golden Gate dostal do poslední fáze před veřejným vydáním. Čeština ale mezi podporovanými jazyky AI funkcí stále chybí.
macOS 27 Golden Gate

macOS 27 Golden Gate

Zdroj: Apple
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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