Norsko se loučí s králem Haraldem: Dorazil i prezident Pavel, pro kterého byl vhodný oděv důležitější než kdy dříve

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Norsko se loučí s králem Haraldem: Dorazil i prezident Pavel, pro kterého byl vhodný oděv důležitější než kdy dřívePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Petr Pavel včera zastupoval Česko na státním pohřbu norského krále Haralda V. Jeho účast měla jasná pravidla a stejně jako u jiných významných státních událostí hrála roli i volba oblečení.
Fotografie Petra Pavla
Zdroj: Foto: NextFoto, Petr Pavel na rozsvícení laserového paprsku na Žižkovské věži
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