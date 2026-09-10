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Investor Brůna: Snaha probít se do jiné ekonomické ligy. Česko by se mělo probudit

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KOMENTÁŘ. Navštívil jsem Kuala Lumpur a město mě příjemně překvapilo. Na asijské poměry čisto, cítil jsem se bezpečně. Nové mrakodrapy, byty, kanceláře, obchodní domy. Nové dopravní spojení. A mezi tím vším stará Asie. Malé restaurace, tržnice, stánky s jídlem a lidé sedící večer na ulici. Zaujalo mě, že město neustále někde něco staví. Je to
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Zdroj: Foto: Vladimír Brůna / HlídacíPes.org
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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