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Nikola Hezucká sdílela bolestivou vzpomínku na Patrika. 279 bolavých dní a smutku

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Pro Nikolu Hezuckou má 10. září mimořádný význam. Právě v tento den před patnácti lety absolvovala první rande se svým manželem Patrikem Hezuckým. Výročí tentokrát připomněla společnou fotografií a osobním vzkazem, ve kterém popsala, jak moc jí zesnulý manžel chybí.
Nikola Hezucká sdílela bolestivou vzpomínku na Patrika. 279 bolavých dní a smutku

Nikola Hezucká sdílela bolestivou vzpomínku na Patrika. 279 bolavých dní a smutku

Zdroj: profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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