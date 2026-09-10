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Kočka může dostat demenci. Pan Mňau žádá, aby člověk přestal všechno svádět na větu „ona už je prostě stará“

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Stará kočka začne v noci hlasitě mňoukat, chvíli stojí u špatné strany dveří, přestane se tak pečlivě mýt nebo se najednou chová jinak k lidem, se kterými žije celý život. Člověk pokývá hlavou a pronese svoji oblíbenou univerzální diagnózu: „No jo, ona už je prostě stará.“
Kočka může dostat demenci. Pan Mňau žádá, aby člověk přestal všechno svádět na větu „ona už je prostě stará“

Kočka může dostat demenci. Pan Mňau žádá, aby člověk přestal všechno svádět na větu „ona už je prostě stará“

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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