Další trestní oznámení kvůli kontaminaci na Šumavě, tentokrát ho podal ministr

Ministr podal trestní oznámení na neznámého pachatele k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. „Naším cílem je především zajistit bezpečnost místních obyvatel a životního prostředí a řádně prověřit, za jakých okolností k současnému stavu na území došlo. Pokud existuje podezření, že v minulosti někdo zanedbal své povinnosti a v důsledku toho vznikla závažná ekologická zátěž a škoda ve výši stovek milionů korun, musí se tím zabývat orgány činné v trestním řízení,“ uvedl v prohlášení ministr životního prostředí Igor Červený.
Policie už dříve začala věc prošetřovat pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Podle informací serveru Novinky.cz podal oznámení zastupitel obce Prášily Václav Topinka. Podle něj obec ani veřejnost nebyly o nálezu informovány, přestože se hovoří o tom, že se o nálezu ví už bezmála šest let. Topinka upozornil také na to, že se jedná o navštěvovanou oblast a je možné, že lidé, kteří se tam pohybovali, byli vystaveni působení chemických látek, aniž by kdokoli o potenciálním riziku vůbec věděl.
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Náklady na sanaci kontaminovaného území podle dosavadních odhadů převyšují částku 150 milionů korun. Ministr počátkem září oznámil, že se v bývalém vojenském prostoru nachází asi 1000 tun kontaminované zeminy a zhruba dvě stovky sudů s chemikáliemi. „Jsou to velmi nebezpečné toxické látky. Jde například o rtuť, arzen. Je tam i dioxin a furan. Jde o látky, které by v případě požárů, jako jsme zažili například v NP České Švýcarsko, vytvořily koktejl a novou látku na principu fosgenu. Navíc by tam mohlo dojít k výbuchu některých sudů jako takových a nevylučujeme, dle předešlého výzkumu, že se na místě nachází i nějaké válečná pyrotechnika,“ popisoval ministr. Podrobněji jsme psali ZDE.
Podle dřívějšího vyjádření premiéra Andeje Babiše (ANO) zajistí armáda izolaci kontaminovaného místa a poté vybere dodavatele, který bude území sanovat a látky zneškodní, což by se mělo dít do června 2028. Ministr Červený dříve navrhl, aby zakázku získala sanační firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum a ve které má podíl kandidátka na primátorku Prahy za Motoristy Klára Sovová. Ona, firma i ministr souvislost odmítli.
Na setkání ujistili zástupci MŽP starosty šumavských obcí, že nehrozí žádná rizika. „Byli jsme ujištěni o tom, že občanům Železnorudska nehrozí žádná katastrofa, že nejsou zasažené spodní vody, že nehrozí nic závažného,“ uvedl pro ČTK starosta Železné Rudy Filip Smola (Místní – Aby se u nás dobře žilo). „Byla nám sdělena časová osa i rozbory, co tam probíhají. A hlavně to, co zajímalo místní nejvíce, tedy ohledně případné kontaminace pitné vody. Řekli nám, že nehrozí," doplnil pro ČTK starosta Prášil Josef Rada (Sdružení nezávislých kandidátů). Hned druhý den ale vydalo MŽP tiskovou zprávu, kde uvedlo, že kontaminaci nelze definitivně vyloučit.
„Dosavadní zjištění nepotvrdila kontaminaci podzemních ani povrchových vod, a to ani na lokální, ani na přeshraniční úrovni. Podrobný hydrogeologický průzkum a následný monitoring budou moci odborníci provést až po odstranění rizikového materiálu, tedy v rámci sanačních prací. Kontaminaci podzemních a povrchových vod proto v tuto chvíli nelze definitivně vyloučit,“ uvedlo MŽP v tiskové zprávě.