Love Island: Pětice nových kluků a líbačka v bazéně, o které neměl Honza vědět. Jenže produkce mu poslala detailní video

Love Island, FOTO: Distr. TV Nova Love Island, FOTO: Distr. TV Nova Love Island, FOTO: Distr. TV Nova Love Island, FOTO: Distr. TV Nova Love Island, FOTO: Distr. TV Nova Love Island, FOTO: Distr. TV Nova Love Island, FOTO: Distr. TV Nova Love Island, FOTO: Distr. TV Nova Love Island, FOTO: Distr. TV Nova Love Island, FOTO: Distr. TV Nova
Příchod pětice nových mužů do vily způsobil doslova zemětřesení a okamžitě rozjel vlnu upřímných rozhovorů i lehkého flirtování. Zatímco si účastníci užívali snídani do postele a vzájemné oťukávání, v oddělené Casa Amor emoce nezadržitelně gradovaly kvůli zprávám o žhavých polibcích. Večerní párty uvolnila zábrany úplně všem a přinesla i drsný konec pro jednoho ze zamilovaných. Pětice nových svůdníků
Na scéně se objevilo hned několik velmi výrazných osobností, které se pokusí zamíchat kartami. Sedmadvacetiletý reklamní herec Dave z Prahy o sobě říká, že je zásadový showman milující černý humor a hledá ženu pro založení rodiny. Slovenský trenér Denis naopak přiznává divočejší minulost, ale nyní už podle svých slov touží především po loajální partnerce.
Nedávný absolvent Adam se do vily vypravil s odhodláním najít svou první opravdovou lásku, zatímco milovník adrenalinu David věří na lásku na první pohled a vyžaduje od partnerky absolutní věrnost. Pětici doplňuje třiadvacetiletý ambiciózní kuchař Petr, jehož předchozí vztah krachl právě na jeho přílišném pracovním nasazení.
Seznamování plné pochybností
Seznamování s novými tvářemi probíhalo v uvolněné atmosféře, ale s lehkými obavami. Dívky si vyměňovaly první dojmy a Naty se například podělila o své silné podezření, že Denisovo trenérství v Dubaji je pouhou zástěrkou a ve skutečnosti tam pracoval spíše jako eskort. Samotný Denis v rozhovoru s kluky hodnotil, že s Vanesou možná přeskočila jiskra. Ona sama se přitom svěřila, že jí přijde mnohem zábavnější Petr. Monika přiznala určité sympatie k Daveovi, její myšlenky se však stále stáčely k Pepeho nečekanému chování.
V Casa Amor panovala podobně napjatá atmosféra. Emily se odvážně zeptala Matúše na ochotu poznávat někoho jiného a rovnou mu naznačila, že do soutěže přišla právě kvůli němu. Matúš sice připustil, že jde o těžkou zkoušku jeho stávajícího vztahu, ale zároveň s úsměvem dodal, že by vzájemnému poznávání určitě dal šanci. Ondra se Sárou probírali společnou vášeň pro ezoteriku a Jakub odrážel vtipné poznámky o svém nočním chrápání od Júlie.
Zprávy s trpkou příchutí
Klidné dopoledne narušila hra Zakázané ovoce, která posunula hranice slušného chování o pořádný kus dál. Vanesa zakončila tanec s Denisem polibkem, Monika předvedla oblíbenou se*uální polohu nováčka Davea a Adam si s Viki vyměnil líbačku přímo v bazénu.
Každý intimní dotyk okamžitě vygeneroval zprávu pro osazenstvo v Casa Amor, což spolehlivě zvedlo krevní tlak zejména Matúšovi a Honzovi. Napětí se dalo doslova krájet, když Matúš nahlas uvažoval, zda se jednoho z líbacích úkolů náhodou nezúčastnila i jeho Naty. Zato Cynthia zachovala naprostou chladnou hlavu a Petra počastovala jen velmi nevinným polibkem na tvář.
Divoký večer se slzami
S úderem večera se na obou místech rozjela naplno nespoutaná zábava. Kluci na vile odhodili svršky a roztančili celou společnost, v Casa Amor se naopak dvojice nořily do pomalých a intimních ploužáků. Pepe se evidentně utrhl ze řetězu, když se pustil do vášnivého líbání s Dani i Julií, a na vilu rázem přistála hned trojice oznamovacích zpráv. Moniku okamžitě přepadlo temné tušení a holky se ji marně snažily uklidnit slovy o pouhé zábavní hře.
Naprostý šok a nefalšované zklamání ale nakonec dopadlo na Honzu. Na jeho telefon totiž dorazilo reálné video s Viki a Adamem líbajícími se v bazénu. Tyto kruté záběry ho zasáhly tak hluboce, že se slzami v očích opustil celou rozjetou párty. Zdrceně se svěřil s tím, že se cítí naprosto hrozně a chce soutěž okamžitě opustit a jet domů.
Epizodu uvidí diváci 30. září večer na obrazovkách televize Nova FUN. Pro předplatitele je díl již nyní dostupný na platformě Oneplay.
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