Mikayla Demaiterová zase dráždí internet. Bývalá hokejistka v červených šatech sbírá jeden kompliment za druhým

Osm snímků ze zrcadlové koupelny
Post sestává z osmi fotografií pořízených v prostorné, evidentně hotelové koupelně. Hlavní záběr je zrcadlový: Demaiterová stojí zády ke sklu v přiléhavých tmavě červených až vínových šatech, které kopírují siluetu od ramen po kotníky. Na nohou ladící červené podpatky. Další snímky střídají pózy: pohled přes rameno, sed na umyvadle, ruce nad hlavou, záběr na odkrytá záda. Popisek je typicky krátký a sebevědomý: „Důkaz, že přes některé věci prostě nejde scrollovat.“
Žádný šok, žádný skandál. Provokace je kalkulovaná: přiléhavý střih, koupelnové zrcadlo, výrazná barevnost a série úhlů, které nechávají prostor fantazii. U jejího staršího květnového postu v červených šatech sekundární zdroje výslovně zmiňovaly odvážné boční odhalení hrudníku. Tentokrát je provedení o stupeň konzervativnější, ale efekt zůstává stejný.
Reakce: superlativy a jedno nové jméno
Komentáře pod postem kopírují zavedený scénář. „Krásná.“ „Nejroztomilejší žena na světě.“ Krátké, úderné, bez věcné debaty. Jeden detail ale aktuální vlnu odlišuje od starších: mezi pochvalami se objevuje narážka „Wow, sám ráj, šťastný starý Bryson.“ Jde o odkaz na amerického golfistu Brysona DeChambeaua, kolem něhož v srpnu 2026 propukly fanouškovské spekulace o vztahu s Demaiterovou. Český server Golfovinky.cz tehdy téma převzal a rozebíral ho v kontextu „nejsexuálnější hokejistky světa“.
Nič z toho nebylo oficiálně potvrzeno. Ale právě tahle nepotvrzená linka přidala aktuálnímu postu druhou vrstvu pozornosti; část publika už nekomentuje jen šaty, ale i to, kdo je případně svléká.
Vzorec, který funguje pořád dokola
Demaiterová má na Instagramu přes 3,08 milionu sledujících, na X kolem 1,3 milionu. A její virální momenty roku 2026 se řadí s takřka metronomovou pravidelností:
- 3. května – červené šaty, jiný střih, téměř 2 000 komentářů.
- 24. května – sauna a bikini, přes 83 000 lajků a skoro 3 500 komentářů.
- Srpen – selfie, která spustila spekulace o DeChambeauovi.
- Konec září – aktuální vínový carousel.
Každý z těchto postů sdílí totéž DNA: luxusní prostředí, výrazná silueta, krátký popisek a vizuál, který se snadno šíří i mimo Instagram. Není to náhoda. Je to produkt.
Od brankářské masky k talent managementu
Hokejová kariéra Demaiterové trvala jednu sezonu. Databáze Elite Prospects eviduje 20 zápasů za Bluewater Hawks v ročníku 2018/2019, průměr 2,25 inkasovaného gólu na utkání, úspěšnost zákroků 90,9 % a status „v důchodu“. V červnu 2019 skončila po vážném zranění kolene, které vyžadovalo operaci. Rozlučkový instagramový text „Dear Hockey…“ je dnes dohledatelný už jen přes sekundární citace, původní post smazala.
Přerod v profesionální modelku dostal institucionální rámec v březnu 2022 podpisem s agenturou Verge Talent Management. Od té chvíle přestala být „bývalou hokejistkou, která hezky vypadá“ a stala se řízenou značkou s jasnou strategií: sportovní minulost jako narativní háček, glamour obsah jako hlavní produkt, sociální sítě jako distribuční kanál.
Proč to v Česku rezonuje
Česká média Demaiterovou pokrývají pravidelně. TN.cz o ní psal už v dubnu 2026, Golfovinky převzaly srpnovou vlnu kolem DeChambeaua. Konkrétní české komentáře pod aktuálním postem se z veřejných dat doložit nepodařilo, ale zájem tuzemského publika je zřejmý: kombinace hokeje, atraktivního vzhledu a bulvárního potenciálu je pro český mediální trh téměř ideální koktejl.
Demaiterová dnes není příběh jedné fotky. Je to ukázka toho, jak se z dvaceti juniorských zápasů dá vybudovat třímilionová audience, pokud víte, jaké šaty si vzít a jaký popisek pod ně napsat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta