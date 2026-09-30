Zmatený senior jel v Olomouci autem bez pneumatiky. Řídit už přitom nesměl

Zmatený senior jel v Olomouci autem bez pneumatiky. Řídit už přitom nesmělPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zmatený senior jel v Olomouci autem bez pneumatiky. Řídit už přitom nesmělZdroj: Městská policie Olomouc
Článek byl publikován 30.09.2026 15:10
Projekt pro další zatraktivnění horské oblasti Jeseníků v podobě arény pro běžecké lyžování u Rejvízu...
V serpentinách nad Šternberkem na Olomoucku zemřel motorkář, který se v zatáčce srazil s nákladním...
V úvodu příštího týdne plánují Lesy města Olomouce zahájit těžbu dřeva v městské části Chomoutov. První...
Ptačí svět zachycený různými výtvarnými technikami ukazuje výstava v Botanické zahradě Přírodovědecké...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →