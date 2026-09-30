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Zmatený senior jel v Olomouci autem bez pneumatiky. Řídit už přitom nesměl

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Dennívýzva
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Za volant už neměl usednout starší šofér, kterého v úterý zastavili strážníci městské policie v Olomouci. Muž řídil auto s prázdnou přední pneumatikou a v jízdě pokračoval, i když se plášť odporoučel z disku. Ukázalo se, že dezorientovaný řidič nedávno přišel o zdravotní posudek pro řízení.
Zmatený senior jel v Olomouci autem bez pneumatiky. Řídit už přitom nesměl

Zmatený senior jel v Olomouci autem bez pneumatiky. Řídit už přitom nesměl

Zdroj: Městská policie Olomouc
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 15:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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