Hořčák napodobuje pravý hřib tak dokonale, že ho prozradí až barva pórů. Vzniká jinými pigmenty než u jedlých hřibů

Představte si ten okamžik. Celé odpoledne jste chodili lesem, košík máte plný krásných praváků, doma už se těšíte na rozpálenou pánev s cibulkou a vajíčky. Jenže první sousto vám zkřiví obličej. Intenzivní hořkost, která nepustí. Někde mezi desítkou poctivých hřibů se schoval jeden zákeřný podvodník, hřib žlučník, lidově hořčák. A právě on stačil znehodnotit celou várku. Podle
atlasu České mykologické společnosti jde o jednu z nejčastějších houbařských chyb v tuzemských lesích. Přitom se jí dá vyhnout, pokud víte, kam se podívat. Proč hořčák oklame i zkušené houbaře
Záludnost Tylopilus felleus spočívá v tom, že mladé plodnice kopírují tvar i barvu jedlého hřibu smrkového téměř dokonale. Hnědý až okrově hnědý klobouk, masitý břichatý třeň, bílá dužnina, která se na řezu nemění, všechno sedí. Navíc hořčák roste pohromadě s jedlými hřiby, často přímo ve stejném smrkovém podrostu. Houbař, který sbírá v tempu a kontroluje jen povrch klobouku, ho snáze hodí do košíku k ostatním.
Rozhodující rozdíly se zvýrazňují teprve s věkem plodnice. U čerstvě vyrostlého exempláře může být spodní strana klobouku ještě téměř bílá, takže i poučený sběrač zaváhá. A existuje ještě jeden faktor, o kterém se mluví méně: odborná literatura upozorňuje, že část lidí vnímá hořkost tohoto druhu slaběji, nebo ji neregistruje vůbec. Chuťová kontrola proto u některých sběračů selže.
Tři terénní znaky, které odhalí podvodníka v košíku
Rozpoznat hořčáka přímo v lese zvládnete, když si zapamatujete trojici vodítek seřazenou podle spolehlivosti:
Narůžovělé póry pod kloboukem. Tohle je nejdůležitější kontrola. Pravák zraje do žluta a olivova, hořčák směřuje do růžova. U starších plodnic bývají póry nepravidelně hranaté a po poranění rezavějí. Stačí obrátit klobouk a hledat jemný růžový nádech; u jedlých hřibů ho nenajdete. Hrubá, plastická síťka na třeni. Hořčák má na noze výraznou tmavší síťku s velkými oky, která přímo bije do očí. Smrkový pravák nese síťku jemnější a světlejší, hřib hnědý ji postrádá úplně. Stanoviště a okolní stromy. Hořčák miluje kyselé půdy jehličnatých a smíšených lesů, hlavně pod smrky a borovicemi. V čistě listnatém porostu pod duby a buky na něj narazíte výjimečně; tam je pravděpodobnost, že držíte skutečného praváka, výrazně vyšší.
Pokud si ani po vizuální kontrole nejste jistí a bezpečně víte, že máte v ruce hřibovitou houbu, můžete jako poslední krok použít chuťovou zkoušku. Odřízněte maličký kousek, přiložte na špičku jazyka, nepolykejte a vyplivněte. Hořkost hořčáku je tak razantní, že ji ucítíte okamžitě. Ale pozor, tenhle trik platí výhradně u hub, které už jste zúžili na hřiby. U zcela neznámých druhů ochutnávání zkoušet nesmíte.
VIDEO Kdy a kde číhá hořčák v českých lesích
Hřib žlučník patří k hojným druhům od nížin po horské polohy.
NaturAtlas i atlas ČMS shodně uvádějí období výskytu od června do října. Vrchol rizika záměny ovšem připadá na hlavní hřibovou vlnu v srpnu a září, kdy houbaři sbírají ve velkém a v košíku se snáze ztratí jeden podezřelý kus mezi desítkami jedlých.
Zajímavý detail pro letošní sezonu: přehled ČMS z 20. září 2026 popisuje srpen jako suchý, přesto hořčák dokáže snášet i poměrně skromné srážky. Zatímco jiné druhy v suchu ustupují, žlučník se drží. Právě v období, kdy je praváků méně a houbař si každého nálezu cení dvojnásob, roste pokušení hodit do košíku i kus, u kterého by jindy zaváhal.
Další hořcí bratři: kříšť a medotrpký
Znak Hořčák (žlučník) Kříšť Medotrpký Póry bílé → narůžovělé citronově žluté, modrají žluté, silně modrají Třeň žlutohnědý, hrubá síťka žlutý nahoře, červený dole světlý, jemná síťka Nástup hořkosti okamžitý okamžitý zpožděný, plíživý Typické stanoviště kyselé jehličnaté lesy jehličnaté a smíšené lesy teplomilné listnaté porosty
Podle nás je z pohledu běžného houbaře „druhým nejzákeřnějším“ právě
hřib medotrpký. Jeho hořkost totiž nastupuje až po chvíli; v lese při rychlé chuťové zkoušce ho můžete mylně vyhodnotit jako neškodný. Dá se zkažená smaženice ještě zachránit?
Krátká odpověď: prakticky ne. Občas kolují recepty slibující, že dlouhé máčení nebo opakované převaření hořkost potlačí. V žádném autoritativním zdroji jsme však nenašli postup, který bychom mohli s čistým svědomím doporučit. Atlas ČMS to shrnuje střízlivě: málokdo je ochoten takové experimenty podstupovat. Z kuchyňského hlediska je várka odepsaná.
A právě v tom tkví skutečná zákeřnost hořčáka. Zdravotně vás neohrožuje, žaludek vám nezničí, do nemocnice kvůli němu nepojedete. Jenže zkazí vám večeři, náladu a celý houbařský výlet. To z něj paradoxně dělá větší praktickou past než lecjaká jedovatá houba, které se sběrači instinktivně vyhýbají.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Redakce VědaŽivě