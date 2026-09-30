Petřínská rozhledna je pětkrát menší než Eiffelovka, přesto má vrchol výš. Za paradoxem stojí nadmořská výška Petřína

Eiffelovka stojí na náplavce Seiny pouhých 33 metrů nad mořem. I s dnešní anténou, která ji vytáhla na 330 metrů stavební výšky, končí její špička zhruba na 363 metrech nad hladinou moře. Pražská „zmenšenina“ ji tak v nadmořské metrice předčí odhadem o dvacet výškových metrů. Paradox nevzniká v oceli, ale v geologii, a právě proto bývá tak překvapivý.
Pětina Eiffelovky, a přesto výš: kde se rodí výškový paradox
Když v lednu 1890 publikoval doktor Vilém Kurz fejeton o pařížské železné věži, měl jasnou vizi: postavit v Praze její volnou kopii v poměru 1 : 5 jako dominantu Jubilejní výstavy.
Klub českých turistů projekt převzal a realizoval v tempu, které by dnes budilo závist. Základy vznikly přes zimu, 2. července 1891 stála ocelová kostra a 20. srpna téhož roku se slavnostně otevřely dveře návštěvníkům.
Výsledná stavba měří po přeměření z roku 2021 přesně 58,70 metru. Eiffelovka dosahuje 330 metrů včetně současné vysílací antény; původní konstrukce z roku 1889 sahala „jen“ do 312 metrů. Rozdíl v samotné výšce staveb je propastný: Eiffelovka převyšuje pražskou sestru zhruba 5,6krát. Jenže nadmořská výška mění celou optiku.
Kopec jako tajná zbraň: proč Petřín vyhrává v nadmořské metrice
Historický
portál hlavního města Prahy výslovně uvádí, že menší rozměr věže měl být kompenzován zvolenou polohou. Stavitelé tedy věděli, co dělají. Petřínský vrch přidává rozhledně 324 výškových metrů ještě předtím, než se položí první nýt. Samotný kopec odvádí v tomto srovnání skoro stejně důležitou práci jako celá ocelová příhradovina.
Pro srovnání v číslech:
Parametr Petřínská rozhledna Eiffelova věž Výška stavby 58,70 m 330 m (s anténou) / 312 m (původní) Nadmořská výška paty 324 m n. m. cca 33 m n. m. Přibližná nadmořská výška vrcholu cca 382,7 m n. m. cca 363 m n. m. Veřejně přístupný vyhlídkový bod 51 m nad terénem 276 m nad terénem Hmotnost ocelové konstrukce 175 tun 7 300 tun
Klíčové je rozlišit, co vlastně porovnáváme. Slovo „vrchol“ může znamenat anténní špičku, nejvyšší přístupný ochoz pro turisty, nebo absolutní bod nad hladinou moře. U Eiffelovky se veřejně přístupný summit nachází ve 276 metrech nad terénem, u Petřína ve výšce 51 metrů. V této disciplíně pařížská ikona vítězí drtivě. Jakmile však přepneme na nadmořskou výšku, poměr se obrací.
VIDEO Od zmenšeniny k televiznímu vysílači: překvapivé kapitoly petřínské historie
Osmiboká příhradová konstrukce ze 175 tun železa, usazená na osmi ramenech s úhlopříčkou osmiúhelníku 21,65 metru, prožila za 135 let existence řadu proměn. Původní stylizovanou korunu s vlajkovou žerdí na vrcholu časem nahradila televizní anténa; 1. května 1953 se z Petřína rozběhlo televizní vysílání pro Prahu. Rozhledna tak sloužila jako hlavní pražský vysílač téměř čtyři desetiletí, než ji v květnu 1991 vystřídala žižkovská televizní věž. Definitivní tečku za érou vysílání z Petřína přinesl rok 1992.
Podle tradované historky se během druhé světové války údajně Adolf Hitler vyslovil pro zbourání rozhledny. Klub českých turistů sám v roce 2026 formuluje tento příběh opatrně jako legendu, jasně doložený primární rozkaz dosud nikdo nepředložil. Věž každopádně přežila a dnes přitahuje statisíce návštěvníků ročně.
Jak se na Petřínskou rozhlednu dostat a co stojí výstup na 299 schodů
K horní vyhlídkové kabině vede 299 schodů, nebo výtah za příplatek 150 korun. Vozíčkáři mohou využít krytý ochoz ve dvaceti metrech, protože prostor nahoře v 51 metrech je pro vozík příliš stísněný.
Základní vstupné:
Dospělí: 250 Kč Snížené: 170 Kč Mládež 16–26 let: 200 Kč Rodinné: 500 Kč První hodina po otevření: sleva 50 %
Lanová dráha na Petřín byla mimo provoz, zkušební jízdy s cestujícími
zahájil DPP 22. září 2026. Nová generace vozů pojme 120 cestujících místo dosavadních sta a nabídne výrazně prosklenější kabiny. Kdo nechce čekat, vyrazí pěšky z Újezdu, od Pohořelce nebo z Malostranského náměstí.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková