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Petřínská rozhledna je pětkrát menší než Eiffelovka, přesto má vrchol výš. Za paradoxem stojí nadmořská výška Petřína

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Celý trik spočívá v kopci. Petřín startuje z nadmořské výšky 324 metrů, a tak i relativně drobná ocelová konstrukce dosáhne přibližně 382,7 metru nad mořem.
Petřínská rozhledna je pětkrát menší než Eiffelovka, přesto má vrchol výš. Za paradoxem stojí nadmořská výška Petřína

Petřínská rozhledna je pětkrát menší než Eiffelovka, přesto má vrchol výš. Za paradoxem stojí nadmořská výška Petřína

Zdroj: Foto: ŠJů / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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