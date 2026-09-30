Rozporuplný film Jana Svěráka je na streamu. Kritiky zklamal, diváky naopak potěšil

Asi žádný jiný český film letos nerozdělil kritickou a diváckou obec víc než nový počin oceňovaného režiséra Jana Svěráka Pět švestek. Snímek o důchodcích, kteří se rozhodli vzepřít svému osudu a znovu naplno žít, se dočkal místy až zdrcujících recenzí a zprvu se zdálo, že má Svěrák nakročeno ke svému největšímu komerčnímu propadáku. Diváci si však k jeho novince nakonec našli cestu a na rozdíl od řady kritiků objevili jeho kouzlo. Vy ho nyní můžete objevit exkluzivně na platformě Magenta TV.
Jan Svěrák
dlouhodobě patřil mezi režijní jistoty, jehož snímky v čele s Koljou
dobývaly svět a nebály se velkých filmařských ambicí, díky čemuž se jeho tvorba výrazně lišila od většiny současné tuzemské kinematografie. S Betlémským světlem
ovšem u kritiků i svých fanoušků krutě narazil, a tak se rozhodl jít na to tentokrát trochu jinak. Snímek Pět švestek
natáčel kompletně v utajení a jedná se v podstatě o komorní příběh pětice dávných kamarádů, kterou už ve stáří zdánlivě nic nečeká. Rozhodnou se proto svým zdravotním problémům a neveselým vyhlídkám čelit svérázným způsobem – vydají se na bláznivý výlet na moře, kde znovu začnou naplno žít a vezmou život do vlastních rukou.
Pět švestek chce tak být hořkosladkým komorním příběhem o podzimu života, který se většinu stopáže odehrává na jedné lodi a dává velkou hereckou příležitost zaslouženým hereckým veteránům Oldřichu Kaiserovi, Petru Kostkovi, Lence Termerové, Janu Vlasákovi a Daně Syslové. Ti si své role užívají na sto procent, své šance zazářit se zhostili s naprostou grácií a bez debat patří mezi hlavní klady snímku, který se ovšem jinak dočkal velmi rozporuplných ohlasů.
Většina kritiků totiž Pět švestek nemilosrdně odstřelila a zejména ve srovnání se Svěrákovými předchozími tituly ho řada textů označila za průměrné dílo bez jakýchkoliv kreativních ambicí, které nedokázalo najít balanc mezi humorem a vážnějšími tématy okolo stáří. Zajímavé linie, např. okolo mezigeneračního střetu, jsou tu dosti zjednodušené a humor plný zhuleneckých tripů či dělající si legraci z Alzheimerovy choroby nespokojeným divákům vůbec nesedl.
Pět švestek si i kvůli negativním kritikám připsalo nejslabší start Svěrákovy kariéry a zdálo se, že se bude jednat o jeho nejméně navštěvovaný titul vůbec. Jenže snímek následně chytil druhý dech a cestu si k divákům přece jen našel. Ti na rozdíl od recenzentů kvitovali odlehčený tón snímku, laskavý humor, výtečné herecké obsazení a citlivé zpracování silných témat okolo stárnutí.
Snímek toho podle spokojenějších diváků nabízí více, než se na první pohled zdá, a i kvůli tomu se těší čím dál větší popularitě. Na databázi Kinoboxu jeho hodnocení stále stoupá a v době psaní článku se dostalo už na nadprůměrných 70 %. V kinech se díky tomu stal film velkou trvalkou a nenápadným hitem, který zhlédlo téměř 150 tisíc diváků. Svěrákova novinka zkrátka nesedne každému, zejména pokud doufáte v jeho další ambiciózní počin, coby lehká komediální oddechovka si však své publikum dokázala najít. A nyní ho může v nabídce služby Magenta TV od T-Mobilu ještě více rozšířit.
Pokud jste komedii Pět švestek viděli, nezapomeňte ji u nás ohodnotit. Podívejte se na žebříček nejlepších českých komedií podle databáze Kinoboxu.
Zdroj: Magenta TV, Kinomaniak, Kinobox