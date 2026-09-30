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Řidič úmyslně najel do lidí u hlavního nádraží, chtěl přejet své dva známé

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Jednoho muže zachytil zpětným zrcátkem, druhý mu přeletěl přes kapotu. Řidiče, který podle kriminalistů úmyslně najel do dvou svých známých, policisté obvinili z těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a z výtržnictví. K incidentu došlo poblíž hlavního vlakového nádraží v centru Plzně.
Řidič úmyslně najel do lidí u hlavního nádraží, chtěl přejet své dva známé

Řidič úmyslně najel do lidí u hlavního nádraží, chtěl přejet své dva známé

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 15:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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