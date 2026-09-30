Správný poměr soli v kysaném zelí zná málokdo. Stačí se splést o pár gramů a místo křupavé přílohy dostanete kaši, která se zkazí

Interval, který funguje, se vejde do pěti gramů: 15 až 20 gramů soli na jeden kilogram nakrouhaného zelí. Jenže právě v těch pěti gramech se skrývá rozdíl mezi várkou, kterou budete pyšně otvírat na Vánoce, a várkou, kterou po týdnu vylijete do koše. Kdo sůl odhaduje lžícemi místo kuchyňské váhy, snadno přestřelí nebo podstřelí, a obojí zanechá stopy. Pojďme si rozebrat, co přesně sůl v zelí dělá, proč dvacítka gramů představuje bezpečnější kotvu než patnáctka a podle čeho poznáte, že se ferment ubírá správným směrem.
Proč sůl řídí celé kvašení: tři funkce v jedné ingredienci
Krystalky soli plní v nakládacím procesu trojí roli současně. Za prvé vytvářejí osmotický tlak, který vytahuje z buněčných stěn zelí vodu a s ní rozpustné cukry. Ty se stanou potravou pro bakterie mléčného kvašení. Bez dostatečného množství láku zůstane nakrouhané zelí suché a vzduchové kapsy otevřou dveře nežádoucím mikroorganismům.
Za druhé sůl selektivně potlačuje škodlivé bakterie a plísně, zatímco prospěšné laktobacily tolerují slanější prostředí lépe. Studie publikovaná v
Journal of Food Science potvrzuje, že spontánní fermentace zelí běžně pracuje s koncentrací kolem 2,0–2,25 % NaCl, právě proto, že tato hladina dává laktobacilům náskok.
Za třetí sůl chrání texturu. Buněčné stěny zelí zůstávají pevnější, proužky si drží charakteristický chrupavý skus. Jakmile salinita klesne pod kritickou mez, buňky změknou a výsledek připomíná spíš rozvařenou kapustu.
VIDEO Patnáct, nebo dvacet gramů? Kde leží bezpečná hranice pro domácí várku
Přepočteno na procenta: 15 g/kg odpovídá 1,5 % a 20 g/kg rovným 2 %. Obě hodnoty spadají do intervalu, který české recepty, od
Prima Fresh přes Apetit až po zpravodaj města Kravaře, opakovaně uvádějí. Rozdíl mezi nimi se ale projeví v tom, kolik prostoru pro chybu vám zbývá. 20 g/kg (2 %) – zelí pustí šťávu rychleji, lák spolehlivě pokryje napěchovanou hmotu, fermentace nastartuje stabilně i při mírně vyšší pokojové teplotě. Ideální volba pro první domácí pokus. 18 g/kg (1,8 %) – kompromis pro ty, kdo chtějí jemnější slanost a zároveň rozumnou rezervu. 15 g/kg (1,5 %) – spodní hrana. Vyžaduje přesnější kontrolu teploty (ideálně 20–22 °C), bezchybné upěchování a důsledné sledování hladiny láku. Podle Oregon State University Extension se pod hranicí 1,7 % soli výrazně zvyšuje riziko měkkého, texturně nevýrazného zelí.
Podle nás má smysl začít u 18–20 gramů na kilo. Kdo získá cit pro teplotu, načasování a vlastnosti konkrétní odrůdy, může v dalších sezónách sůl opatrně snižovat.
Jakou sůl vybrat a proč záleží na každém krystalu
Druh soli ovlivňuje výsledek víc, než by se zdálo. Nakládací či zavařovací sůl bez jódu a bez protispékavých přísad se rozpouští rovnoměrně a nezakalí lák. Běžná stolní sůl bez jódu poslouží taky, ale protispékavé látky mohou lák lehce zakalit. Mořská, himálajská nebo vločková sůl mají odlišnou zrnitost i minerální složení, a stejná lžíce tak obsahuje jiné množství čistého chloridu sodného. Přesnost dávkování tím padá.
Zlaté pravidlo: sůl vždy vážit na kuchyňské váze, nikdy neodměřovat objemově. Lžíce hrubé soli a lžíce jemné soli se liší klidně o třetinu hmotnosti.
Krok za krokem ke křupavému výsledku: praktický postup s váhou v ruce Zvažte prázdnou mísu, vynulujte váhu a nasypte nakrouhané zelí. Zaznamenejte čistou hmotnost. Na každý kilogram přidejte 18–20 g soli. Krystaly rozsypte co nejrovnoměrněji po celém povrchu. Rukama důkladně promněte a mačkejte; zelí musí zvlhnout, zmenšit objem a začít pouštět šťávu. Počítejte s pěti až deseti minutami práce. Napěchujte do čisté sklenice nebo kameninového hrnce. Každou vrstvu stlačte pěstí nebo dřevěným tlukem, aby zmizely vzduchové kapsy. Ověřte, že lák pokrývá povrch zelí. Pokud šťáva nestačí, doplňte roztok (litr převařené vody s 20 g soli). Zatěžte talířkem, kamínkem nebo speciálním skleněným závažím. Zelí musí zůstat celé ponořené. Kvasit při 20–24 °C. Malé sklenice bývají hotové za tři až čtyři týdny, velký hrnec potřebuje déle. Během prvních dnů se objeví bublinky a lehce kyselá vůně, to je správný signál. Jak poznat zdravý ferment a kdy várku raději vyhodit
Správně nasolené zelí po osolení viditelně „sedá“, rychle vadne a pouští vlastní šťávu. Během kvašení voní kysele, zelně, svěže. Textura proužků zůstává pevná a pružná. Kdo chce mít jistotu, může ferment kontrolovat pH papírkem; hotové zelí by mělo klesnout na hodnotu 4,6 nebo níž.
Varovné signály, které znamenají konec várky:
Sliz na povrchu nebo na proužcích – důsledek příliš nízké salinity nebo příliš vysoké teploty. Rozsáhlá plíseň prorůstající pod hladinu – tenký povrchový film lze opatrně sebrat, ale masivní kolonie značí kontaminaci. Hnilobný, vinný nebo výrazně nepříjemný pach – fermentace se zvrhla, zelí patří do odpadu.
Naopak: přesolené zelí, které jinak prokvasilo správně, stačí před podáváním opláchnout studenou vodou. A pokud lák během kvašení klesl pod povrch, lze ho dorovnat osoleným roztokem a várku zachránit, ovšem pouze tehdy, když zelí nevykazuje žádný z výše uvedených varovných příznaků.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková