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Správný poměr soli v kysaném zelí zná málokdo. Stačí se splést o pár gramů a místo křupavé přílohy dostanete kaši, která se zkazí

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Většina domácích kuchařů ho přitom jen tipuje od oka. A to opravdu není dobře.
Správný poměr soli v kysaném zelí zná málokdo. Stačí se splést o pár gramů a místo křupavé přílohy dostanete kaši, která se zkazí

Správný poměr soli v kysaném zelí zná málokdo. Stačí se splést o pár gramů a místo křupavé přílohy dostanete kaši, která se zkazí

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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