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Útěk z Alcatrazu: Napětí na place, zákaz otužování a skutečné osudy filmových postav

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Natáčení legendárního filmu Útěk z Alcatrazu provázely spory i davy turistů. Skutečné vězně dodnes připomínají vysoké IQ i záhadný dopis policii z roku 2013.
Útěk z Alcatrazu

Útěk z Alcatrazu

Zdroj: FOTO:© Paramount Pictures, distr. FTV Prima
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 15:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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