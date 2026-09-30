Manchester City uznal vinným z porušení pravidel Premier League. Klub trvá na nevině a chystá odvolání, případ se táhne roky

Když 29. září 2026 nezávislá komise Premier League zveřejnila redigované rozhodnutí o 7 000 stranách přepisů, 27 svědeckých výpovědích a 42 dnech slyšení, potvrdila to, co liga tvrdila od února 2023: Manchester City systematicky falšoval své finanční výkazy. Fingované sponzorské smlouvy, skryté náklady na hráčské a manažerské odměny, zkreslené účetní závěrky, porušení domácích i unijních finančních limitů, a když se liga začala ptát, klub mařil vyšetřování. Komise uznala City vinným prakticky ze všech obvinění. Ale trest? Ten teprve přijde.
Co přesně komise prokázala
Obvinění nesla označení Charge 1(A) až 4(D) a pokrývala období od sezony 2009/10 do 2017/18. Nejzávažnější blok, Charge 1(A), se týkal fingovaných sponzorských smluv s partnery napojenými na Abú Dhabí. Komise je označila slovem „sham“: smlouvy, které uměle navyšovaly příjmy klubu, zatímco skutečné peníze přicházely odjinud. Charge 1(B) prokázala, že City skrývalo skutečné náklady na odměny hráčů a manažerů, částky, které se nikdy neobjevily v oficiálních smlouvách předložených lize.
Pak tu byl takzvaný Fordham Arrangement, Charge 1(C), struktura kolem obrazových práv, kterou komise rovněž vyhodnotila jako fingovanou. A Charge 1(D) ukázala, že klub zatajoval propojenost svých sponzorů s vlastnickou skupinou.
Výsledek? Podle Premier League schémata uměle zvýšila příjmy a snížila náklady o více než 900 milionů liber, v přepočtu přes 23 miliard korun. Tím klub porušil jak pravidla Premier League o finanční udržitelnosti (PSR), tak požadavky UEFA na vyrovnané hospodaření. Navíc byl uznán vinným z maření vyšetřování v Charge 4(A), 4(C) a 4(D). Jediné obvinění, které neprošlo, byla Charge 4(B).
Proč tohle není „další Everton“
Kdo sleduje anglický fotbal, zná bodové odpočty z posledních let. Everton přišel v sezoně 2023/24 o šest bodů za překročení PSR limitu v jednom posuzovaném období. Nottingham Forest dostal čtyřbodový odpočet za přiznané překročení o 34,5 milionu liber. Leicester v roce 2026 neuspěl s odvoláním proti šestibodové penalizaci za porušení pravidel EFL.
Všechny tři případy měly jedno společné: šlo o izolované přečerpání finančního limitu, většinou přiznané, většinou v řádu desítek milionů liber.
City je jiná kategorie:
- Rozsah: devět sezon, přes sto obvinění
- Objem: zkreslení přesahující 900 milionů liber
- Povaha: ne pouhé překročení limitu, ale aktivní falšování, fingované smlouvy, skryté platby, zkreslené účetní závěrky
- Nespolupráce: maření ligového vyšetřování, prokázané ve třech ze čtyř bodů
Ani v evropském kontextu nemá případ přímou paralelu. Juventus dostal v Itálii deset bodů za kauzu plusvalenze a od UEFA roční vyloučení z pohárů. PSG uzavřelo s UEFA dohodu za nesplnění požadavku na vyrovnané hospodaření, finanční příspěvek a podmíněná sportovní omezení. U City jde o souběh více typů jednání napříč domácí ligou i UEFA, a to v rozsahu, který komise sama označila za mimořádný.
Trest nepadl, a právě to je teď klíčové
Verdikt z 29. září 2026 potvrdil vinu. Nic víc. Žádná pokuta, žádný bodový odpočet, žádný sestup. Premier League výslovně uvedla, že sankce bude řešena v samostatném neveřejném slyšení před nezávislou komisí. Oficiálně zmiňované sankční možnosti zahrnují pokuty, odpočty bodů a „jiné sportovní sankce“, formulace dostatečně široká na to, aby teoreticky pokryla cokoli od finanční penalizace po zásah do historických výsledků.
Zároveň má City čas do 2. října 2026 podat odvolání. Klub už oznámil, že tak hodlá učinit. Ve svém prohlášení označil rozhodnutí komise za „materiálně chybné v právu, principu i skutkových zjištěních“ a zpochybnil nestrannost Premier League jako regulátora. Stejnou linii drží od února 2023.
Odvolání rozhodne tříčlenný Appeal Board jmenovaný předsedou Judicial Panelu, kterým je Sir Gary Hickinbottom, bývalý soudce Court of Appeal. Z precedentů víme, že odvolací řízení trvá řádově měsíce; Evertonu trvalo necelé tři, Forestu necelé dva. U City bude paralelně běžet i sankční fáze. Výsledek není předem daný: Appeal Board může verdikt potvrdit, zmírnit i zpřísnit.
Co to znamená pro soutěž, a co zatím ne
Bezprostřední dopad na fungování klubu je k dnešnímu dni nulový. City v létě 2026 utratilo přes 300 milionů liber za přestavbu středu pole, včetně Enza Fernándeze za údajných 125 milionů liber. Žádný zákaz registrací ani výdajový strop v souvislosti s verdiktem oznámen nebyl. Na aktuální soupisce pro sezonu 2026/27 nefiguruje žádný český hráč, takže přímý dopad na české fotbalisty v kádru neexistuje.
Důležité je také rozlišit časové vrstvy. Prokázané delikty spadají do období 2009/10 až 2017/18, tedy pod starý systém PSR. Od sezony 2026/27 Premier League přešla na nový finanční rámec SCR/SSR, ale výslovně si ponechala pravomoc dořešovat starší porušení. Proto se v roce 2026 rozhoduje o skutcích starých až sedmnáct let.
Skutečný zlom pro anglický fotbal nepřinesl zářijový verdikt sám o sobě. Přinese ho až sankční fáze, a to, zda komise sáhne jen k pokutě a bodům, nebo k něčemu, co přepíše dekádu Premier League.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner