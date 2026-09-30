Koch trefil soupeře ramenem do hlavy a trest nedostal. Rulík šílel u vrátek, Plekanec musel krotit emoce celé střídačky

Pondělní večer v Třinci nabídl hokej plný zvratů, gólů a jednu scénu, která přehlušila všechno ostatní. Obránce Ocelářů Patrik Koch trefil za brankou Martina Janduse ramenem do hlavy. Kladenský bek zápas nedohrál. Rozhodčí nepískli nic. Ve stejném utkání přitom dostal finský útočník Kladna Niko Ojämäki za zákrok do oblasti hlavy plných 25 trestných minut a konec v zápase. Dva hity, dva různé verdikty, jeden led, stejní sudí. Radim Rulík čekal u vrátek na vysvětlení. Nedostal ho.
Dva zákroky, dva světy
Chronologie je důležitá, protože ukazuje, proč kladenská střídačka explodovala. Nejprve šel ven Ojämäki, pět minut plus osobní trest do konce utkání za zásah do hlavy Kocha. Celkem 25 trestných minut, žádná diskuse. Jenže v závěru první třetiny přišel opačný scénář: Koch najel za brankou do Janduse, rameno směřovalo do hlavy. Jandus se sotva udržel na nohách a zamířil do kabiny. Koch zůstal na ledě. Bez minuty trestu, bez vysvětlení.
Po siréně první třetiny stál Rulík u vrátek od střídačky. Čekal na rozhodčí. Když odpověď nepřišla, na začátku druhé třetiny si je znovu zavolal a hlasitě protestoval. Tomáš Plekanec po zápase popsal komunikaci diplomaticky: „Řešili jsme některé zákroky, kterým jsme úplně nerozuměli. Bylo to otázka a odpověď.“ Z kontextu je jasné, že šlo hlavně o Kochův hit a pocit nerovného metru.
Co říkají pravidla, a co neříkají
Pravidlo 48 aktuálního znění je jednoznačné v jednom bodě: „Neexistuje žádný čistý zásah do hlavy nebo krku.“ Trest se posuzuje podle hlavního místa kontaktu a podle toho, zda se hráč mohl zásahu vyhnout. Právě ta druhá podmínka, vyhnutelnost, otevírá prostor pro výklad. Pokud sudí usoudí, že soupeř změnil pozici a kontakt s hlavou byl nevyhnutelný, mohou nechat píšťalku dole.
Koch sám po utkání podle iSportu mluvil o „nešťastné srážce“ při průjezdu kolem branky a tvrdil, že zákrok nebyl záměrný. Oficiální zdůvodnění rozhodčích zveřejněno nebylo. Ve veřejném seznamu disciplinárních rozhodnutí APK LH se v době naší rešerše neobjevovalo ani dodatečné řízení proti Kochovi. To neznamená, že nehrozí, pravidla dodatečný trest výslovně připouštějí. Znamená to jen, že Kladno zatím nemá ani verdikt ze zápasu, ani verdikt po něm.
Obrat, který kontroverze zastínila
Čistě hokejově odehrál Třinec zápas, který by si za jiných okolností zasloužil vlastní příběh. Kladno vedlo 2:0, po Audetteho gólu dokonce 3:1. Oceláři ale otočili, už počtvrté v sezoně.
Klíčové momenty obratu:
- 9. minuta: Trenér Varaďa stáhl brankáře Mazance a poslal do branky Kacetla.
- Kubiesův dvojzásah: Nejprve snížil v pětiminutové přesilovce na 1:2, později vyrovnával na 3:3.
- Kurovský v oslabení: Gól na 4:3, zlomový moment celého zápasu.
- Hudáček na 5:3, Ryšavý snížil pro Kladno, Voženílek zavřel do prázdné na 6:4.
Střely 37:27 pro domácí. Třinec si připsal šestou výhru v šesti zápasech, 18 bodů, skóre 28:14, stoprocentní start. Přesilovka Ocelářů fungovala před tímto kolem s úspěšností 47,4 %. Právě proto byl Ojämäkiho pětiminutový trest pro Kladno tak bolestivý: proti téhle přesilovce je každá minuta navíc rozsudek.
Kladno bez Janduse, bez odpovědí
Jandus byl po zápase viděn u šaten, konkrétní diagnózu ani předpokládanou délku absence klub bezprostředně neupřesnil. Pro tým, který už před výjezdem do Slezska bojoval s marodkou (kladenský web sám mluvil o mužstvu „zmítaném zraněními“), je každý výpadek v obraně citelný. Jandus rotoval v páru s Michalem Kempným a jeho případná absence dál ztenčuje už tak napjatou sestavu.
Pět předchozích vzájemných duelů skončilo výsledky 1:3, 3:1, 5:3, 3:2 po prodloužení a 2:1 pro Třinec. Žádný z nich neměl deset branek. A žádný z nich nenechal kladenskou střídačku s pocitem, že pravidla platila jen jedním směrem.
Rulík u vrátek nedostal odpověď. Jandus nedostal trest pro protihráče. Koch nedostal ani minutu. Jediné, co v tomhle zápase dostali všichni, byly otázky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka