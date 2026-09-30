Plíšková po comebacku znovu mizí z okruhu. Tělo ji donutilo ukončit sezonu, o budoucnosti nemluví jasně

Když Karolína Plíšková v lednu 2026 vstoupila na kurt Australian Open s chráněným žebříčkem a rankingem hluboko za první tisícovkou, vypadalo to jako jeden z těch sportovních příběhů, které se vyprávějí roky. Dvě operace levého kotníku, rok bez soutěžního tenisu, a přesto návrat rovnou do třetího kola grandslamu. Za devět měsíců se vyšplhala na 51. místo světa. A pak ticho. Po druhém kole US Open 2026 se z kalendáře WTA vytratila. Jenže tentokrát příběh vypadá jinak než před dvěma lety.
Dvě pauzy, dva různé příběhy
Po US Open 2024 byla situace jednoznačná. Vážné poškození vazů a šlach levého kotníku, dva chirurgické zákroky, zhruba dvanáct měsíců mimo okruh. WTA tehdy popsala rozsah zranění detailně a nikdo nepochyboval, že jde o kariérně ohrožující diagnózu.
Podzim 2026 je jiný. Po porážce s Dianou Šnajderovou ve druhém kole US Open Plíšková řekla, že nemá pevné plány a do Číny se jí „popravdě nechce“. Na turnaje chce jezdit jen tehdy, když se cítí v pohodě fyzicky i psychicky. Žádná tisková konference s rentgenovými snímky, žádné oznámení „season over“. Prostě přestala hrát.
Konkrétní diagnóza pro podzimní výpadek v otevřených zdrojích chybí. Nejbližší doložená zdravotní epizoda pochází z února 2026, bolest za kolenem, u které její fyzioterapeut předběžně mluvil o trhlině v úponu lýtkového svalu. Spojovat ji automaticky s říjnovým zmizením z okruhu by ale bylo spekulací.
Comeback, který nikdy nebyl lineární
Návrat Plíškové měl dvě fáze a ani jedna nebyla hladká. V září a říjnu 2025 nastoupila na dva turnaje WTA 125, v portugalském Caldas da Rainha došla do osmifinále, v tureckém Samsunu vypadla ve druhém kole. Pak sezonu sama uzavřela s vysvětlením, že tělo potřebuje víc času na adaptaci.
Před odletem do Austrálie na přelomu roku 2025 a 2026 to řekla přímo: podzimní rozjezd přišel asi příliš brzy. „Už nejde trénovat jako za mlada,“ smála se v rozhovoru pro Tenisový svět. Plnohodnotný comeback začal až australským létem 2026, a fungoval. Z pozice mimo první tisícovku se za necelý rok dostala na 51. místo s 1 106 body.
Jenže křehkost toho návratu byla vidět celou dobu. Únorové problémy s nohou, opatrný výběr turnajů, opakované zmínky o tom, že tělo diktuje kalendář. Comeback nebyl triumfální oblouk, ale série kompromisů.
Co vlastně ztratí, a co ne
Čísla ukazují překvapivě málo dramatický obrázek. Z podzimního swingu 2025 má Plíšková v rankingu započítáno dohromady jen 16 bodů, patnáct za osmifinále a jeden za druhé kolo na turnajích WTA 125. To je vše, co na podzim 2026 obhajuje.
Skutečný dopad absence proto není v tom, kolik bodů ztratí, ale kolik jich nepřidá. K 28. září 2026 má v žebříčku započteno pouze 14 turnajů z možných 18. Každý odehraný turnaj by byl šancí body vrstvit. Místo toho stojí.
Pro Australian Open 2027 to ale podle nás neznamená problém s přímým vstupem do hlavní soutěže. Na loňském AO šla poslední přímá akceptace na zhruba 103. místo. Při současném 51. místě by Plíšková musela dramaticky spadnout, aby řešila kvalifikaci nebo divokou kartu. A nový chráněný žebříček jí tato pauza nevytvoří, pravidla WTA vyžadují minimálně 26 týdnů mimo soutěž.
Veteránka, která filtruje
„Jestli tohle není poslední sezona, tak ta příští poslední určitě bude,“ řekla Plíšková po prvním kole US Open pro iDNES.cz. Tahle věta není ani oznámení konce, ani slib pokračování. Je to přesně ten jazyk, kterým mluví hráčka, jež už neplánuje jako někdo na vrcholu, ale jako někdo, kdo si vybírá, za jakých podmínek ještě chce závodit.
Plán pro rok 2026 byl jasný: odehrát sezonu a pak si sednout a podle pocitu rozhodnout. Výsledky přitom nebyly špatné, návrat do top 60 po dvou operacích kotníku je výkon, který by si zasloužil víc pozornosti, kdyby nepřišel v kariérním soumraku dvaatřicetileté hráčky.
Podle nás je klíčové nepřečíst současné zmizení jako opakování roku 2024. Tehdy šlo o jednu velkou diagnózu a boj o to, jestli se vůbec vrátí na kurt. Teď jde o něco subtilnějšího: limitovanou udržitelnost zátěže, vědomý výběr turnajů a otevřenou otázku, jestli má smysl pokračovat. Ne katastrofa, ale kalkulace.
Kdy ji uvidíme příště
Pokud se Plíšková rozhodne pokračovat, nejbližší realistické okno je lednový australský swing 2027, tedy Brisbane, Auckland, Adelaide, Hobart, nebo rovnou Melbourne. Při jejím přístupu ke kalendáři je stejně pravděpodobné, že přípravné turnaje omezí na jediný, jako že přiletí až na grandslam. Případný Australian Open 2027 bude v Česku vysílat Eurosport.
Karolína Plíšková nezmizela z okruhu proto, že by ji zastavilo jedno konkrétní zranění. Zmizela proto, že po třicítce, dvou operacích a roce bez tenisu začala kalendář číst jinak, ne jako seznam povinností, ale jako nabídku, ze které si vybírá. A na podzim 2026 si vybrala pauzu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář