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Plíšková po comebacku znovu mizí z okruhu. Tělo ji donutilo ukončit sezonu, o budoucnosti nemluví jasně

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Bývalá světová jednička po US Open 2026 neodehrála jediný zápas. Tentokrát ale nejde o kotník ani o operační sál.
Plíšková po comebacku znovu mizí z okruhu. Tělo ji donutilo ukončit sezonu, o budoucnosti nemluví jasně

Plíšková po comebacku znovu mizí z okruhu. Tělo ji donutilo ukončit sezonu, o budoucnosti nemluví jasně

Zdroj: James Boyes / Creative Commons / CC-BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 15:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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