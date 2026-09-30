Kancelářská válka: Jak se vypořádat s kolegyní, kterou nemůžeš vystát, a přitom si zachovat čisté svědomí i pověst princezny

První pravidlo války: válka se oficiálně nekoná
Kolegyně ti leze na nervy, podkopává návrhy, zázračně zapomíná na dohody nebo dokáže každou poznámku podat tak, že ještě půl hodiny přemýšlíš, jestli se dá z pracovního stolu nenápadně ukousnout roh.
Přirozený impuls je začít hrát stejnou hru. Malá poznámka na poradě, velmi nevinné „jen aby všichni měli celý kontext“ nebo lehká kancelářská diplomacie u kávovaru může působit jako spravedlivá odveta.
Jenže čím déle konflikt trvá, tím méně okolí dokáže poznat, kdo ho původně začal. Po několika kolech už často vidí jen dva lidi, kteří se nesnášejí.
Proto není cílem být hodnější. Cílem je nenechat se přeobsadit do stejné role.
Nehodnoť člověka, pojmenovávej chování
„Je zákeřná kráva“ může být velmi uspokojivý soukromý pracovní závěr, ale profesionálně s ním téměř nic neuděláš. „Na posledních třech poradách představila mou práci bez uvedení, kdo ji připravil“ už je konkrétní problém.
Stejně užitečně funguje „nedodala podklady do termínu“, „změnila dohodnutý postup bez informace“ nebo „přeposlala klientovi neúplná data“. Jakmile konflikt někdy dojde k nadřízenému nebo HR, konkrétní situace mají mnohem větší hodnotu než obecný popis charakteru druhého člověka. Princezna tedy může být naštvaná. Jen chodí do bitvy s fakty.
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Důležité dohody přesouvej do psané podoby
Není potřeba začít každou konverzaci tajně nahrávat jako investigativní novinářka. Po důležité ústní dohodě ale klidně pošli stručné shrnutí toho, co jste si odsouhlasily.
Věta typu „jen shrnuji, na čem jsme se domluvily“ není pasivní agresivita, pokud skutečně jen shrnuje dohodu. Je to normální pracovní hygiena, zvlášť pokud má druhá strana zvláštní talent později si pamatovat jinou verzi reality.
Piš přitom věcně a bez skrytých bodnutí. Dobré pravidlo zní: neposílej nic, co by ti zítra způsobilo srdeční zástavu, kdyby to šéf promítl na velkou obrazovku.
Nedávej jí celý den zdarma ve své hlavě
Na konfliktním člověku bývá nejdražší čas, který mu věnujeme, i když dávno odešel z místnosti. Rozhovor skončil v 10:20, ale ve 14:00 stále vedeš jeho rozšířenou režisérskou verzi a vymýšlíš odpovědi, které měly zaznít o tři hodiny dřív.
Pomáhá převést vztek do konkrétního kroku. Potřebuješ napsat e-mail? Domluvit schůzku? Ujasnit odpovědnost? Odmítnout úkol? Informovat nadřízeného? Udělej právě to a potom se vrať ke své práci.
Kolegyně možná zabrala deset minut tvého pracovního dne. Není nutné jí dobrovolně pronajímat dalších pět hodin mentálního prostoru.
Přímá věta bývá elegantnější než třítýdenní intrika
Spousta kancelářských konfliktů roste proto, že o problému všichni mluví se všemi kromě člověka, kterého se skutečně týká. Pokud je situace bezpečná a nejde o závažné obtěžování nebo jiný problém vyžadující formální postup, krátký přímý rozhovor může být nejrychlejší cesta.
Místo „ty mě pořád shazuješ“ můžeš říct: „Když byl můj návrh na poradě prezentovaný bez informace, že jsem ho připravovala já, vadilo mi to. Potřebuju, abychom u společné práce jasně uváděly, kdo co dělal.“
Taková věta není slabá ani přehnaně diplomatická. Obsahuje konkrétní situaci a konkrétní požadavek, takže proti ní není potřeba bojovat o charakter člověka ani rekonstruovat celé dějiny kanceláře.
Ne každá provokace potřebuje odpověď
Některé poznámky jsou vytvořené přesně proto, aby tě vytáhly z profesionality. Pokud na každou okamžitě reaguješ, druhý člověk získává právo určovat tempo i tón vašeho vztahu.
Někdy proto stačí krátké „dobře“, návrat k věci nebo úplné ignorování malého bodnutí. Není to prohra ani slabost, ale vědomé rozhodnutí, že každou návnadu nemusíš okamžitě spolknout. Princezny ostatně také nemusí absolvovat všechny souboje v království.
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Kdy už nestačí být elegantní
Pokud nejde jen o nesympatii, ale o opakované ponižování, sabotování práce, diskriminaci, obtěžování, výhrůžky nebo jiné závažné jednání, cílem není vydržet situaci s úsměvem.
Dokumentuj konkrétní případy, uchovávej relevantní komunikaci a využij oficiální cestu přes nadřízeného, HR nebo jiný mechanismus, který má firma k dispozici. Profesionalita neznamená nechat po sobě chodit.
Čisté svědomí znamená něco jiného: nastavíš hranici, ochráníš svou práci a přitom sama nezačneš dělat věci, za které by ses později styděla.
Největší luxus je nemuset jí být podobná
Možná se z vás nikdy nestanou kamarádky a příběh neskončí společným proseccem nad zjištěním, že jste se celou dobu jen špatně chápaly. To je úplně v pořádku.
Úspěšný konec kancelářské války může být překvapivě nudný. Uděláš svou práci, nenecháš si vzít zásluhy, držíš hranice a večer odejdeš domů bez potřeby organizovat další dějství.
Pověst princezny tím zůstane zachována a korunka může být klidně trochu nakřivo. Po pracovním dni má na drobný posun nárok.
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Zdroje: Harvard Business Review – How to Work With Someone You Don't Like [1], American Psychological Association – Work, Stress and Health [2]. IMG AI GENERATED