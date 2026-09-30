Yamal sestřelil Chorvatsko dvěma góly. Španělé teď jdou na Česko s rekordní sérií 40 zápasů

Sedmdesát sekund, pak ještě jednou
Fermín López přiklepl míč do Yamalova náběhu, ten se otočil a z hranice šestnáctky prostřelil Livakoviće. Sedmdesát sekund. O tři dny dříve na Wembley otevřel skóre proti Anglii po sto čtyřech sekundách. Dvě branky ve dvou zápasech, obě v úvodních dvou minutách; RFEF to označila za bezprecedentní.
Chorvatsko sice odpovědělo gólem Diona Belja, jenže Yamal ve 63. minutě přidal druhý zásah křížnou střelou z pravé strany. Mezitím stihl ještě centrem připravit trefu Marca Pubilla na průběžných 2:1. Tři ze čtyř španělských branek nesly jeho otisk. Čtvrtou přidal Nico Williams. Konečných 4:1 odpovídalo rozložení sil na hřišti i mimo něj.
Čtyřicet a stále počítají
Série bez porážky v základní hrací době odstartovala nenápadně, remízou 3:3 s Brazílií 26. března 2024. Od té chvíle Španělsko vyhrálo EURO 2024, mistrovství světa 2026 a teď otevřelo další ročník Ligy národů dvěma výhrami. Po finále MS v červenci 2026 FIFA evidovala 38 duelů bez prohry, víc než italský rekord 37 zápasů. Výhry nad Anglií a Chorvatskem posunuly číslo na čtyřicet.
Není to jen statistická kuriozita. Za sérií stojí systém, který trenér Luis de la Fuente postavil na kontrole středu hřiště a křídelní rychlosti. Yamal v něm funguje jako pravé křídlo, které začíná široce u lajny, ale pravidelně se stahuje dovnitř mezi linie a táhne diagonální průniky. Technická zpráva UEFA k EURO 2024 přesně takhle popsala jeho roli ve finále proti Anglii. Rozdíl oproti starší éře tiki-taky je vertikalita: Španělsko dnes nejen drží míč, ale s ním i útočí.
Yamal v číslech: talent, nebo už hotový hráč?
Debata o tom, jestli je Yamal „jen“ talent, nebo už hotový produkt, po sevillském večeru ztrácí smysl. Stačí se podívat na milníky:
- Debut za Barcelonu v 15 letech a 291 dnech.
- Nejmladší střelec na EURO: 16 let a 362 dní, semifinále proti Francii.
- Nejmladší vítěz velkého reprezentačního turnaje: 17 let a 1 den, finále EURO 2024.
- Trofej Kopa 2024 pro nejlepšího mladého hráče.
- Proti Chorvatsku bilance 2+1 v jednom zápase.
V devatenácti letech má Yamal kariérní statistiky, na které řada útočníků čeká do pětadvaceti. A co je podstatnější: není na něm Španělsko jednostranně závislé. Proti Anglii skórovali i Baena s Oyarzabalem, proti Chorvatsku Pubill s Williamsem. Yamal je hybatel, ne osamělý spasitel.
Co to znamená pro Česko
Zatímco Yamal řádil v Seville, český tým inkasoval v Praze dvě branky od Anthonyho Gordona a Harryho Kanea. Po úvodní domácí porážce 1:2 s Chorvatskem má Česko po dvou kolech nula bodů, skóre 1:4 a čtvrté místo ve skupině A3.
|Pořadí
|Tým
|Body
|Skóre
|Rozdíl
|1.
|Španělsko
|6
|7:3
|+4
|2.
|Anglie
|3
|4:3
|+1
|3.
|Chorvatsko
|3
|3:5
|−2
|4.
|Česko
|0
|1:4
|−3
Formát Ligy národů 2026/27 dává čtvrtým týmům nejmenší manévrovací prostor: dva nejhorší ze všech čtvrtých míst padají přímo do Ligy B, další dva a dva nejslabší třetí jdou do baráže. Česko zatím sedí přesně v té nejrizikovější zóně.
Oviedo jako bod zlomu
V sobotu 3. října 2026 od 18:45 nastoupí Česko na stadionu Nuevo Carlos Tartiere v Oviedu proti rozjetému Španělsku. O tři dny později je čeká odveta v Anglii. Říjnové okno prakticky rozhodne, jestli český tým zůstane ve hře o záchranu, nebo spadne do čistě obranného režimu posledních dvou kol.
Favorit je zjevný. Ale právě proto má smysl ten zápas sledovat: pro Česko nejde o měření se s hvězdami, ale o první reálný bod zlomu v boji o přežití v elitní lize. A pokud Yamal znovu skóruje v úvodních dvou minutách, bude to aspoň krásné utrpení.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle