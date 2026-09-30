Aktualizovaná meteorologická mapa ukázala něco zlého: Na Česko se řítí velké problémy

Babí léto je v plném proudu a meteorologické modely naznačují, že by mohlo trvat výrazně déle, než jsme zvyklí. Co zní jako dobrá zpráva pro milovníky slunečných podzimních dnů, má však svou stinnou stránku – Česko se podle nejnovějších map ocitá v takzvané srážkové díře, která může trvat až do poloviny října.
Tlaková výše drží fronty na uzdě
Rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu, která začala ovlivňovat střední Evropu, bude podle předpovědí přetrvávat i na začátku října. Právě tato tlaková výše je zodpovědná za ustálené počasí s jasnými až polojasným dny, ale zároveň účinně blokuje postup frontálních systémů a s nimi spojených srážek.
Po zadní straně tlakové výše proudí do Evropy mimořádně teplý vzduch. Zatímco v západní Evropě teploty již nyní překračují hranici 30 °C, u nás se takové horka neočekávají. Přesto budou denní maxima místy přesahovat 25 °C, což je na přelom září a října nadprůměrná hodnota.
Sucho se bude ze dne na den prohlubovat
Kombinace slunečného počasí, nadprůměrných teplot a absence srážek vytváří ideální podmínky pro další zhoršování situace se suchem. Podle aktuální předpovědi portálu Intersucho, která sahá do prvního říjnového týdne, by se výjimečné až extrémní sucho mohlo vyskytnout na mnoha místech českého území již na začátku října.
Rána a noci sice budou chladné, místy se objeví mlhy, ale po jejich rozplynutí se výrazně oteplí. Právě tento denní cyklus – chladná noc následovaná teplým slunečným dnem – přispívá k rychlejšímu vysychání půdy.
Mapa ukazuje znepokojivý obraz
Nejnovější výstupy numerického modelu Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) sahají až do 12. října a přinášejí nepříjemné zjištění. Podle aktuální mapy celkových srážkových úhrnů by se srážky měly vyskytovat v západní, jižní i východní Evropě, zatímco střední Evropa včetně Česka zůstává prakticky bez deště.
„Předpovědi naznačovaly, že babí léto by se mohlo skončit někdy mezi 2. a 5. říjnem, ale nejnovější výstupy střednědobých modelů mají pro naši oblast špatné zprávy,“ uvádějí meteorologové.
Česko se tak ocitá v jakési srážkové díře – oblasti, kterou frontální systémy obcházejí ze všech stran, aniž by přinesly potřebnou vláhu.
Co to znamená pro následující týdny
Je třeba zdůraznit, že předpovědi na tak dlouhé období se mohou ještě změnit a situace se může vyvinout jinak. Aktuální výstupy však nenaznačují příchod výraznější vlny srážek, která by sucho zmírnila.
Pro zemědělce, lesníky i zahrádkáře to znamená pokračující stres pro vegetaci. Pro běžné obyvatele pak především příjemné počasí na procházky a venkovní aktivity, ale také nutnost počítat s vyšším rizikem požárů v přírodě a zvýšenou prašností.
Babí léto roku 2025 se tak zapisuje jako období mimořádně stabilního počasí – otázkou zůstává, jakou cenu za tuto stabilitu nakonec zaplatíme v podobě prohlubujícího se sucha.
Zdroje článku: Intersucho - monitoring a předpověď sucha, ECMWF - Evropské centrum pro střednědobé předpovědi počasí, Počasie.sk - Nová mapa ukazuje niečo zlé, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková