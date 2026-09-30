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Ze zbylých bílků rovnou na slavnostní stůl: Ořechová buchta se šlehačkou udělá větší dojem, než dá práce

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Když se mi v mrazáku nastřádají bílky z pečení vánočky nebo lineckého, přijde řada na tuhle ořechovou buchtu. Je jemná, úsporná a díky mletým vlašským ořechům a špetce mleté kávy nepůsobí fádně. Před podáváním ji dozdobím šlehačkou a mandarinkami z kompotu a ke kávě bývá pryč až podezřele rychle.
Obrázek k receptu na Buchtu z bílků a ořechů se šlehačkou a mandarinkami: Nadýchaný moučník, který promění zbylé bílky ve slavnostní dezert

Obrázek k receptu na Buchtu z bílků a ořechů se šlehačkou a mandarinkami: Nadýchaný moučník, který promění zbylé bílky ve slavnostní dezert

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Buchtu z bílků a ořechů se šlehačkou a mandarinkami: Nadýchaný moučník, který promění zbylé bílky ve slavnostní dezert
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.09.2026 15:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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