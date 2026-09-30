Ze zbylých bílků rovnou na slavnostní stůl: Ořechová buchta se šlehačkou udělá větší dojem, než dá práce

Když po vánočce, cukroví nebo třeba kynutých buchtách skončí v mrazáku bílky, většinou je tam nechci nechat ležet tak dlouho, až na ně zapomenu. Nejčastěji z nich nakonec upeču tuhle ořechovou buchtu. Je jednoduchá, křehká a přitom na stole nevypadá obyčejně, zvlášť když se před podáváním doplní ušlehanou smetanou a mandarinkami z kompotu. Oproti běžným piškotovým řezům má díky ořechům plnější chuť a jedna lžíce mleté kávy jí dodá lehce hořký, dospělejší tón, takže nepůsobí jen sladce.
Nečekejte ale
, kterou strčíte do hodně horké trouby a za chvíli vytahujete. Tady se těsto spíš buchtu pomalu suší. A je to pro něj dobře. Zůstane vzdušné, neslehne se do těžké placky a po vychladnutí se krájí bez většího boje. U nás se objevuje hlavně ve chvíli, kdy má přijít návštěva na kávu, nebo o víkendu, kdy je jasné, že by se na stůl hodilo něco trochu lepšího než jen sušenky ze skříňky.
Můj tip: Pokud berete bílky z mrazáku, nechte je povolit přes noc v lednici. Před šleháním jim pak dejte ještě chvíli na kuchyňské lince. Bílky o pokojové teplotě se většinou vyšlehají do pevnějšího sněhu a líp drží objem. Proč mají bílkové buchty v domácím pečení pořád své místo
, ve kterých hrají hlavní roli Moučníky bílky, nejsou žádná novinka posledních let. V domácnostech se pekly hlavně z praktického důvodu: po cukroví, mazancích nebo jiném pečení zůstaly bílky a vylít je byla škoda. Tak se hledaly recepty, kde se zužitkují bez velkého vymýšlení. Ořechové korpusy k těm vděčným patří právem. Vlašské ořechy těstu dají chuť, trochu vláčnosti a člověk nemusí sypat tolik mouky. Recept na jemnou buchtu z bílků a ořechů se šlehačkou a mandarinkami
Peče se na plechu a hodí se hlavně tehdy, když se vám sejde větší množství bílků najednou.
Doba přípravy: 20 minut
Doba pečení: přibližně 60 minut Teplota trouby: nejdřív 150 °C, potom zhruba 120 °C Počet porcí: asi 20 kousků Ingredience pro přípravu 14 ks bílků 300 g cukru krupice 2 ks žloutků 100 g hrubé mouky 200 g mletých vlašských ořechů 1 lžíce mleté kávy neuvařené 1/2 balíčku prášku do pečiva 500 ml smetany ke šlehání 1 konzerva mandarinek v kompotu 1 lžíce moučkového cukru do šlehačky podle chuti 1 lžička másla na vymazání plechu 2 lžíce hrubé mouky nebo strouhanky na vysypání plechu Postup přípravy bílkové buchty s ořechy
1. Začněte plechem. Vymažte ho
máslem a vysypte hrubou moukou nebo strouhankou. Troubu nastavte na 150 °C.
2. Z
bílků vyšlehejte tuhý sníh. Ve chvíli, kdy už drží tvar, začněte po částech zašlehávat cukr krupice. Hmota má být pevná, lesklá a neměla by se roztékat po míse. Foto: Cooky.cz, Sníh vyšlehaný ze 14 bílků.
3. Do sněhu potom krátce zašlehejte
2 žloutky. Není potřeba to hnát dlouho, stačí jen tolik, aby se spojily se základem.
4. Vedle v misce promíchejte
hrubou mouku, mleté vlašské ořechy, mletou kávu a prášek do pečiva. Sypkou směs pak stěrkou opatrně zapracujte do bílkového základu. Tady se vyplatí zpomalit, protože prudkým mícháním by sníh zbytečně spadl. Dejte předehřát troubu na 150 °C
5. Těsto přeneste na připravený plech a rozetřete ke krajům. Nebude se chovat jako řídké lité těsto, spíš jako lehká nadýchaná hmota. Povrch jen lehce urovnejte.
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6. Plech dejte do trouby vyhřáté na
150 °C a pečte, dokud korpus viditelně nenabude. Pak teplotu stáhněte asi na 120 °C a nechte buchtu spíš dosoušet než prudce dopékat. Celkově počítejte přibližně s 60 minutami.
7. Během pečení se korpus trochu vyboulí, po dopečení si ale zase sedne a skoro se srovná. Po vytažení ho nechte úplně vychladnout na plechu. Na teplý korpus šlehačku nedávejte, rychle by povolila a základ by zbytečně zvlhl.
Foto: Cooky.cz, Upečený korpus necháme úplně vychladnout na plechu.
8. Mezitím slijte
mandarinky z kompotu a nechte je pořádně okapat. Klidně je na chvíli rozložte do sítka. Přebytečná šťáva umí šlehačku na povrchu dost rychle rozředit.
9.
Smetanu ke šlehání vyšlehejte dotuha. Pokud chcete sladší vrstvu, přidejte při šlehání moučkový cukr. Já ho u téhle buchty dávám spíš opatrně, protože samotný korpus je sladký dost.
10. Na vychladlý korpus rozetřete
šlehačku a nahoru rozložte mandarinky. Mohou zůstat v půlkách, ale pokud chcete úhlednější řezy, není špatné je překrojit na menší kousky.
11. Hotovou buchtu dejte alespoň na
30 minut do lednice. Povrch se zpevní a řezy budou lépe držet tvar. Podávejte vychlazené, nejlépe ke kávě. Do druhého dne v lednici vydrží bez potíží, jen ji přikryjte, aby nenatáhla okolní vůně. Rady zkušené hospodyňky, jak naložit se zbylými bílky Pro výraznější chuť můžete část vlašských ořechů krátce opražit nasucho a umlít je až potom. Jestli vám v těstě nesedí mletá káva, dejte místo ní stejné množství kakaa. Ve starších domácích receptech se tahle kakaová varianta objevuje docela často. Mandarinky pokládejte na šlehačku až dobře okapané. Jinak povrch rychle zvlhne a dezert nebude držet tak pěkně.
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