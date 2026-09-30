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Domácnosti víc utrácí i šetří: Ekonomika ve druhém čtvrtletí mírně rostla

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Ve druhém čtvrtletí 2026 česká ekonomika podle dat Českého statistického úřadu dál mírně rostla. Hrubý domácí produkt se oproti předchozím třem měsícům zvýšil o 0,3 % a meziročně o 1,8 %.
Domácnosti víc utrácí i šetří: Ekonomika ve druhém čtvrtletí mírně rostla

Domácnosti víc utrácí i šetří: Ekonomika ve druhém čtvrtletí mírně rostla

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 14:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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