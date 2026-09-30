Celebrity zaplavily Eden na zápas s Anglií. Borhyová věřila ve výhru, Panenka předpověděl porážku do puntíku

Pražský Eden zažil v úterý 29. září 2026 večer, který přerostl běžný reprezentační program. Anglie se do české metropole vrátila poprvé od památného října 2019, kdy ji národní tým porazil 2:1 gólem Zdeňka Ondráška v 85. minutě. Tentokrát dopadl scénář opačně, ale ještě před výkopem se VIP zóna proměnila v neoficiální společenský plesový sál, kde se potkávaly fotbalové legendy s televizními tvářemi, hokejisty, politiky i partnery současných reprezentantů.
Kdo všechno dorazil
Vyprodaný stadion přitáhl pestrý mix hostů, jaký se na domácích zápasech národního týmu nevidí každý měsíc. Z fotbalových legend byli k vidění Jan Koller, Tomáš Ujfaluši, Marek Jankulovski a Miroslav Kadlec. Hokej zastupovali Patrik Eliáš a Václav Varaďa. Z televizních tváří přišla Lucie Borhyová, z hudební scény Pavol Habera. Nechyběl ani bývalý prezidentský kandidát Jiří Drahoš, podnikatel David Trunda, kontroverzní Ivo Rittig nebo britský velvyslanec Matt Field. V hledišti seděla i Veronika Hložková a Andrea Kovářová, partnerka brankáře Matěje Kováře.
Celkem se v galerii Blesk Sportu objevilo třicet snímků, ale řada tváří se opakuje. Identifikovatelných veřejně známých jmen je nejméně patnáct. Výjimečnost večera ale nespočívala v počtu hlav, spíš v šíři záběru: fotbal, hokej, showbyznys, politika, diplomacie. Taková skladba hostů mluví sama za sebe.
Tipy celebrit: ženy věřily, muži se báli
Před výkopem redaktoři Blesku obcházeli VIP zónu s jednoduchou otázkou: jaký bude výsledek? Odpovědi odhalily zajímavý vzorec.
- Lucie Borhyová: 2:1 pro Česko
- Andrea Kovářová: 2:1 pro Česko
- Jan Koller: 2:2
- Tomáš Ujfaluši: 1:1
- Antonín Panenka: 0:2 pro Anglii
- Holoubek: 1:4 pro Anglii
Obě ženy s citovaným tipem věřily v českou výhru. Žádný z mužů se k takové prognóze neodvážil. Koller s Ujfalušim sáhli po opatrné remíze, Holoubek čekal anglický debakl. A pak tu byl Panenka, osmaosmdesátiletá legenda, která klidně řekla „prohrajeme 0:2″ a trefila výsledek na chlup přesně. Ze všech zveřejněných tipů jediný.
Zápas, který optimismus pohřbil
Realita na hřišti potvrdila Panenkovu skepsi. Klíčovým momentem se stalo vyloučení Pavla Šulce, po němž Češi dohrávali v oslabení. Anthony Gordon a Harry Kane pak skóre uzavřeli na konečných 0:2. Podle oficiálního souhrnu UEFA šlo o druhý zápas skupiny A3 ročníku Ligy národů 2026/27, a pro český tým o druhou porážku v řadě po úvodní prohře 1:2 s Chorvatskem.
Trenér Santi Denia na pozápasové tiskové konferenci odmítl svalovat vinu na jednoho hráče. „Jsem na kluky hrdý,“ řekl podle sekundárních přepisů jeho mediálního výstupu. Červenou kartu označil za moment, který zápas zlomil, ale zdůraznil kolektivní odpovědnost. Šulce čeká automatická stopka na nejbližší soutěžní utkání, a tím je zápas 3. října ve Španělsku, proti čerstvým mistrům světa i Evropy, kteří ve skupině zatím válcují všechno kolem sebe.
Proč právě Anglie vytáhla celebrity z domovů
Odpověď je prostá: kombinace vzácnosti a prestiže. Anglie v Praze nehrála téměř sedm let, od 11. října 2019, kdy Brabec a Ondrášek zařídili památnou výhru v kvalifikaci o EURO. Los Ligy národů 2026/27 spojil oba týmy do elitní skupiny A3 spolu se Španělskem a Chorvatskem a pražský Eden se vyprodal. Pro české publikum šlo o vzácnou příležitost vidět Kanea, Bellinghama a spol. naživo.
Po dvou kolech je Česko poslední bez bodu. Španělsko vede se šesti body, Anglie a Chorvatsko mají po třech. Matematicky je pořád všechno otevřené, zbývají čtyři zápasy a formát soutěže dává šanci i třetímu týmu zůstat v Lize A. Jenže tlak roste a výsledkový útlum (pět zápasů bez výhry) se začíná podepisovat na náladě.
Panenka to věděl dopředu. Možná proto tipoval tak, jak tipoval, s klidem člověka, který viděl víc proher než většina lidí v hledišti dohromady.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle