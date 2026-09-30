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Haas hledá druhého pilota: Kdo může nahradit Ocona?

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Haas po sezóně 2026 čeká hledání náhrady za Estebana Ocona a v paddocku už se rýsuje několik kandidátů na místo po boku Olivera Bearmana. Ve hře jsou mladé naděje z formule 2 i zkušenější jména.
Pět jmen ve hře o sedačku Haasu: Kdo doplní Bearmana v roce 2027?

Pět jmen ve hře o sedačku Haasu: Kdo doplní Bearmana v roce 2027?

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 30.09.2026 15:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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