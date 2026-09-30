Slovenský hokejový klub přišel o desetiletou brankářku. Zarka měla doma zničehonic zkolabovat

Na soutěžní soupisce figurovala jako brankářka s číslem 99. V klubovém článku z turnaje v Liptovském Mikuláši stálo její jméno vedle ocenění „Nejlepší hráčka“. V šatně jí říkali Zarka. Dne 28. září 2026 zveřejnil HK Iskra Partizánske na Facebooku smuteční oznámení, ve kterém napsal, že Zara Šlebodová do týmu nosila smích, energii a radost. A že bude chybět celému klubu, trenérům i spoluhráčkám. Bylo jí deset let.
Co je potvrzené, a co ne
Veřejně doložitelné minimum vypadá takto: klub potvrdil úmrtí, zveřejnil jméno a vyjádřil soustrast. Primátor Partizánskeho Jozef Božik kondoloval rodině, spolužákům, učitelům i trenérům. Tím seznam ověřených faktů končí.
Příčina smrti nebyla k 30. září 2026 nikde oficiálně uvedena. Podle serveru Pluska, jehož informaci převzal agregátor Headline.sk, Zara zkolabovala doma, když šla do koupelny. Žádný klubový ani úřední zdroj tento detail nepotvrdil. Stejně tak nikde ve veřejně dohledatelných textech není zmínka o dříve známé diagnóze či zdravotním omezení. To neznamená, že riziko neexistovalo, znamená to jen, že nic takového nebylo zveřejněno.
Proč může zemřít zdánlivě zdravé dítě
Bez oficiální příčiny smrti nelze případ Zary medicínsky přiřazovat ke konkrétní diagnóze. Obecný kontext ale existuje a stojí za pozornost.
Podle Americké kardiologické asociace patří mezi časté příčiny náhlé nevysvětlené srdeční zástavy u dětí:
- dědičné srdeční choroby,
- kardiomyopatie (zejména hypertrofická),
- poruchy iontových kanálů (channelopatie),
- anomálie věnčitých tepen.
Americké centrum pro kontrolu nemocí (CDC) doplňuje vrozené vady a infekce srdce. U části dětí se předem neobjeví žádný varovný příznak. Srdce pracuje normálně, až do okamžiku, kdy přestane.
Právě proto je tahle kategorie úmrtí tak zdrcující. Rodiče ani trenéři nemají důvod cokoli tušit.
Preventivní prohlídky mají své limity
V Česku upravuje zdravotní způsobilost ke sportu vyhláška č. 391/2013 Sb. Na Slovensku platí obdobný systém vstupních prohlídek. Americká kardiologická asociace doporučuje každoroční screening postavený na 14 klíčových bodech: osobní anamnéze, rodinné anamnéze a fyzikálním vyšetření. Jenže ani EKG nezachytí všechny rizikové stavy. Může dát falešně negativní nález. Plošný EKG screening pro všechny mladé sportovce není obecně doporučován jako univerzální řešení, protože poměr zachycených případů k falešným poplachům je diskutabilní.
Pro rodiče dětských sportovců přesto existují signály, které by neměly zůstat bez odezvy: bolest na hrudi při zátěži, nevysvětlená dušnost, omdlení při cvičení nebo bez varování, bušení srdce a rodinná anamnéza nevysvětleného náhlého úmrtí před padesátým rokem věku. Po jakémkoli kolapsu platí jediné: okamžitě volat záchrannou službu, zahájit resuscitaci a použít defibrilátor, pokud je dostupný.
Prázdné místo v šatně
Hokejová komunita reaguje na smrt mladého člena vždy podobně: nejprve přijde vlna soustrastí na sociálních sítích, pak ticho, pak hledání způsobu, jak si člověka připomínat. V českém hokeji je dobře zdokumentovaný případ dvacetiletého obránce Ondřeje Buchtely z Bílých Tygrů Liberec: komunita pro jeho léčbu vybrala téměř 3,5 milionu korun a po jeho smrti vznikl pamětní turnaj. Vzorec se opakuje: veřejná soustrast, finanční či komunitní pomoc, pamětní akce.
U Zary je zatím doložitelná symbolická a komunitní rovina. Smuteční vzkaz klubu, kondolence od města, komentáře z okolí týmu. O případné krizové psychologické podpoře pro spoluhráčky, trenéry nebo spolužáky klub ani město veřejně neinformovaly. Regionální média citují formulaci o prázdném místě v šatně a v srdcích dětí.
Brankářka číslo 99 už na led nevyjede. Co přesně se stalo, veřejnost zatím neví, a je možné, že se to nedozví nikdy. Zůstává jméno na soupisce, ocenění z turnaje a šatna, ve které je o jeden hlas míň.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta