Vítězka Tour de France ovládla i mistrovství světa. Pak jí komisaři strhli body a dali pokutu, nikdo ale neví za co

Montrealský okruh, 26. září 2026, cílová rovinka. Vollering projíždí cílem jako první, zvedá ruce, objímá tým, a než stihne dojet do zázemí, komisaři UCI už sepisují povýsledkové komuniké. V něm stojí: pokuta 1 000 švýcarských franků (přibližně 27 000 Kč), žlutá karta a stržení 25 bodů z individuálního světového žebříčku. Důvod? „Použití nevyhovující pozice nebo opěrného bodu na kole.“ Bez upřesnění, ve které fázi závodu, bez záběru, bez dalšího komentáře. Duhový dres zůstal, výsledek se nezměnil. Přesto se z trestu okamžitě stal druhý příběh dne.
Double, který se nerodí snadno
Vollering přijela do Montrealu jako vítězka Tour de France Femmes 2026, což byl její druhý triumf na největším etapovém závodě žen po roce 2023. Světový titul v silničním závodě jí ale dosud chyběl. Na MS 2025 v Kigali skončila bez medaile, o rok dříve v Curychu taky. Montreal měl být korunovací sezony, ve které dominovala prakticky všemu, co startovala.
A korunovací se stal. Vollering v závěru závodu odskočila a dojela si pro duhový dres suverénně. Podle oficiálního článku UCI šlo o „jednu z nejdominantnějších jízd v historii ženského silničního šampionátu“. Jenže než média stihla dopsat superlativy, objevilo se komuniké komisařů.
Co přesně Vollering udělala?
To je právě otázka, na kterou veřejně dostupné zdroje neodpovídají. Odborná média, Cyclingnews i Cycling Weekly, citují komuniké komisařů, které uvádí článek 2.12.007, paragraf 7.9 pravidel UCI. Ten zakazuje „nepovolenou pozici nebo opěrný bod na kole“. V praxi to nejčastěji znamená takzvaný aero tuck, kdy se jezdec opře předloktími o řídítka a sníží odpor vzduchu, nebo sezení na horní rámové trubce. Obojí UCI zakazuje od roku 2021 z bezpečnostních důvodů: jezdec v takové pozici hůř brzdí, hůř reaguje a ohrožuje sebe i pelotón.
Jenže ani jedno médium nedokázalo identifikovat konkrétní moment. Žádný záběr, žádný časový údaj, žádné vyjádření komisařů nad rámec formální kvalifikace přestupku. Vollering nebyla jediná potrestaná, stejnou sankci za stejný paragraf dostala i Rakušanka Katharina Sadnik. Ani u ní ale není veřejně známo, kdy a jak k přestupku došlo.
Systém funguje, komunikace pokulhává
Samotná sankce není nahodilá. Sazebník UCI pro nejvyšší kategorii závodů u tohoto přestupku počítá přesně s 1 000 CHF, 25 body a možností žluté karty. Komisaři tedy postupovali podle tabulky, ne podle nálady.
Systém žlutých karet v silniční cyklistice běží naplno od 1. ledna 2025. Jedna karta sama o sobě neznamená nic víc než záznam. Ale karty se sčítají:
- 2 žluté karty ve stejném závodě = diskvalifikace a 7 dní stop
- 3 žluté karty za 30 dní = 14 dní stop
- 6 žlutých karet za rok = 30 dní stop
UCI v červnu 2026 sama uvedla, že za rok 2025 bylo uděleno 270 žlutých karet a že všechny publikuje na svém webu. Deklarovaná transparentnost je tedy vysoká. Problém nastává v momentě, kdy u konkrétního případu, navíc u nové mistryně světa, veřejný výstup končí u názvu přestupku a nepokračuje k jeho popisu.
Není to přitom výjimka. V březnu 2026 dostal belgický jezdec Alec Segaert žlutou kartu za stejný paragraf na závodě GP de Denain. Pokuta 500 CHF, minus 15 bodů. Ani jeho tým nedokázal přesně říct, za který moment trest přišel. Před montrealským šampionátem bylo za tento konkrétní prohřešek potrestáno už 34 jezdců. Vollering tedy není terčem, ale součástí vzorce.
Co trest reálně znamená
Sportovně téměř nic. Před závodem měla Vollering v žebříčku UCI 8 725 bodů. Po zisku titulu se posunula na 9 425. I po odečtu 25 bodů zůstala jasnou světovou jedničkou; druhá Katarzyna Niewiadoma-Phinneyová měla 5 770 bodů, tedy o 3 630 méně. Duhový dres si Vollering oblékne na celou příští sezonu. Výsledek závodu nikdo nezpochybnil.
Teoreticky může UCI ještě otevřít samostatné disciplinární řízení, precedenty existují, například u Kiaana Wattse po závodních sankcích následovala 25denní suspendace. U Vollering ale k datu publikace nic nenasvědčuje tomu, že by se něco takového chystalo.
Pravidla versus příběh
Podle nás problém není v tom, že UCI trestá nebezpečné chování na kole. To je její práce a sazebník dává smysl. Problém je v tom, že federace umí přestupek přesně zařadit do tabulky, ale neumí, nebo nechce, veřejnosti ukázat, co přesně se stalo. U 34. potrestaného jezdce v sezoně to nikoho netrápí. U čerstvé mistryně světa, která právě dokončila historický double, to vytváří informační vakuum, které si média i fanoušci plní spekulacemi.
Vollering má duhový dres, 9 400 bodů v žebříčku a pokutu za 27 tisíc korun. Jediné, co jí chybí, je věta od komisařů, která by řekla kdy a jak.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta