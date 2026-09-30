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Vítězka Tour de France ovládla i mistrovství světa. Pak jí komisaři strhli body a dali pokutu, nikdo ale neví za co

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Nizozemka Demi Vollering se stala teprve druhou ženou v historii, která ve stejné sezoně vyhrála Tour de France Femmes i elitní silniční závod na mistrovství světa. Radost z duhového dresu ale okamžitě zastínil trest.
Vítězka Tour de France ovládla i mistrovství světa. Pak jí komisaři strhli body a dali pokutu, nikdo ale neví za co

Vítězka Tour de France ovládla i mistrovství světa. Pak jí komisaři strhli body a dali pokutu, nikdo ale neví za co

Zdroj: Hugo LUC/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 14:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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