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Pohádka o stromu na konci zahrady, který každý podzim pouštěl místo listí dopisy

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Na samém konci velké zahrady, tam, kde už plot téměř přecházel v louku a kde se v trávě rády držely ranní mlhy, rostl starý strom. Nebyl nejvyšší ani nejkošatější, ale každý, kdo prošel kolem, cítil, že je na něm něco zvláštního.
Pohádka o stromu na konci zahrady, který každý podzim pouštěl místo listí dopisy

Pohádka o stromu na konci zahrady, který každý podzim pouštěl místo listí dopisy

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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