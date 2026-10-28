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Méně mříží, méně návratů do vězení? Český experiment v Jiřicích ukázal překvapivý rozdíl

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Dennívýzva
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Odsouzení pracují, učí se hospodařit a řeší problémy, které je čekají po propuštění. Přitom stále vykonávají trest. Nová analýza české otevřené věznice v Jiřicích naznačuje, že právě takový přístup může souviset s výrazně nižší recidivou. Co přesně vědci porovnávali a proč se podobná myšlenka osvědčuje i v Norsku?
Méně mříží, méně návratů do vězení? Český experiment v Jiřicích ukázal překvapivý rozdíl

Méně mříží, méně návratů do vězení? Český experiment v Jiřicích ukázal překvapivý rozdíl

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 28.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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