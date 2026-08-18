Trpišovský o stoperech Slavie: Mám osm lahví vína, ale na lavičku se všechny nevejdou

Jindřich Trpišovský přirovnal svou stoperskou skupinu k lahvím kvalitního vína, je jich tolik, že se prostě nevejdou na jednu lavičku. Metafora zní jako luxusní problém, jenže kdo sledoval Slavii od začátku jara, ví, že ještě šest týdnů předtím trenér počítal zdravé střední obránce na prstech jedné ruky. Přesněji: na jednom prstu. Příběh jarní obrany Slavie není o přebytku ani o nedostatku. Je o tom, jak rychle se v českém fotbale může jedno změnit v druhé.
Jeden zdravý stoper v lednu
30. ledna 2026, po utkání s kyperským Pafosem, Trpišovský otevřeně přiznal rozsah krize. Slavia podle něj vstupovala do sezony se šesti stopery, ale v tu chvíli měla k dispozici jediného zdravého. Zranění, která postihla obrannou řadu, donutila realizační tým improvizovat: Youssouph Mbodji byl přesunut na nový post, mladí obránci Mikuláš Konečný a Denis Halinský zamířili na hostování do Pardubic a Teplic, aby vůbec hráli. Před únorovým duelem v Karviné klub na webu zveřejnil seznam absencí, který vypadal spíš jako marodka než jako soupiska. Stoperská nouze nebyla fráze. Byla to realita, se kterou Slavia vstupovala do jarní části.
Od nouze k přetlaku za šest týdnů
Pak se začali vracet marodi. 8. března, v derby proti Spartě, už Trpišovský postavil trojici Tomáš Holeš, David Zima, Štěpán Chaloupek. O týden později ve Zlíně trenér na oficiálním webu klubu označil Chaloupka za „nepostradatelného“ a zároveň mluvil o návratu Igoha Ogbua do zápasového rytmu. 5. dubna v Ostravě nastoupila úplně jiná stoperská trojice (Holeš, Ogbu, Chaloupek) a v průběhu zápasu se na hřišti vystřídali ještě Jan Bořil, Tomáš Vlček a Mbodji. O týden později proti Plzni dostal šanci od začátku Samuel Isife.
Kdo je vlastně v té „vinotéce“? Čistých stoperů je na soupisce pět:
- Tomáš Holeš – kapitán, organizační bod defenzivy
- Štěpán Chaloupek – trenérem označený za nepostradatelného
- Igoh Ogbu – návrat po delší absenci, podle Trpišovského „s týmem hrozně žije, i když nenastupuje“
- David Zima – v březnu v základu derby, poté stažen kvůli kotníku
- Tomáš Vlček – rotační varianta pro trojku i čtyřku vzadu
K nim se v širší obranné rotaci přidávají Bořil, Isife a podle potřeby Mbodji. Nejde tedy o osm čistých stoperů, ale o pět pevných jmen a dvě až tři hybridní varianty, které Trpišovský umí zapojit do stoperské trojice.
Rotace jako systém, ne jako nouzovka
Klíčové je, že Trpišovský nerotuje z nouze, rotuje záměrně. Proti Spartě jiná trojice než v Ostravě, v Ostravě jiná než proti Plzni. Složení obrany se mění podle soupeře, zdravotního stavu i formy. Tvrdá veřejná hierarchie neexistuje, ale nejpevnější pozici má Chaloupek, hned za ním Holeš.
Právě Chaloupek je přitom paradoxem celého příběhu. Trenér ho označuje za nepostradatelného a zároveň připouští, že ho může čekat velký přestup a že „nebude jednoduché ho udržet“. Pokud by odešel, z osmi lahví by rázem ubyly dvě, jedna reálná a jedna psychologická, protože Chaloupek je v současné stoperské skupině měřítkem kvality, vůči kterému se ostatní poměřují.
Proč je přebytek pojistka, ne problém
Lednová krize ukázala, jak rychle se může komfortní situace zhroutit. Stačila dvě tři zranění a Slavia neměla koho postavit. Jarní přetlak je odpověď na přesně tuto zkušenost: v sezoně, kde klub hraje ligu i Evropu, potřebuje víc než tři stopery. Potřebuje jich pět, šest, ideálně sedm použitelných.
Riziko samozřejmě existuje. Hráči, kteří se nevejdou ani na lavičku, mohou ztratit motivaci. Ale ve veřejně dostupných zdrojích pro jaro 2026 takový signál z kabiny nezaznívá. Naopak, Ogbuův návrat byl komunikován bez známek konfliktu, Isife dostal příležitost v zápase proti Plzni, Vlček se zapojil v Ostravě. Soutěž o místa funguje, dokud ji kabina přijímá jako normu. A zatím ji přijímá.
Trpišovského vinotéka má jednu vlastnost, kterou žádný skutečný vinný sklep nemá: lahve se v ní samy doplňují, ale taky samy rozbíjejí. V lednu byly poloprázdné police, v dubnu přetékaly. Jediná jistota je, že příští zranění přijde, a tehdy se ukáže, jestli osm lahví bylo dost.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner