V argentinské třetí lize se strhla hromadná bitka obou mužstev. Zápas musel být přerušen

Sobota 15. srpna 2026, 17:00 místního času, stadion Arsenalu de Sarandí. Na programu 30. kolo argentinské Primera B Metropolitana, třetí nejvyšší soutěže v zemi. Talleres de Remedios de Escalada přijíždí jako lídr tabulky s 52 body, domácí Arsenal ztrácí jediný bod. Zápas, který měl rozhodnout o čele soutěže a fakticky o přímém postupu do druhé ligy, skončil hromadnou potyčkou obou mužstev a předčasným přerušením. Místo tří bodů teď oba kluby čekají na verdikt disciplinární komise argentinské fotbalové asociace AFA.
Duel o všechno, který se zvrhl v chaos
Kontext je zásadní. Nešlo o bezvýznamný zápas z útrob argentinského fotbalového systému. Podle oficiálního reglamentu AFA pro sezonu 2026 získává přímý postup do Primera Nacional, tedy druhé ligy, výhradně vítěz celkové tabulky. Všichni ostatní aspiranti musejí projít dlouhým dvouzápasovým play-off zvaným Reducido, kam se kvalifikuje osm nejlepších týmů mimo šampiona. Rozdíl mezi prvním a druhým místem tedy není kosmetický. Je to rozdíl mezi jistotou a rizikem.
Arsenal šel do kola s 51 body, Talleres s 52. Oba týmy se v horní polovině tabulky držely celé léto, už v červenci je regionální média označovala za hlavní kandidáty na titul. Napětí rostlo celou druhou polovinu sezony. A v závěru sobotního duelu přeteklo.
Co se na hřišti stalo
Přesný minutový průběh incidentu zatím nelze kompletně rekonstruovat; rozhodcova zpráva nebyla v době psaní článku veřejně dostupná a ověřený videozáznam celé potyčky se v otevřených zdrojích nepodařilo dohledat. Z dostupných informací portálu Mundo Ascenso vyplývá, že ke střetu došlo v závěrečné fázi utkání, které bylo v tu chvíli vedeno ve stavu 0:1. Po tvrdém souboji se situace rychle vyhrotila; z prvotní strkanice se stala hromadná bitka, do které se zapojili hráči z obou stran.
Rozhodčí neměl jinou možnost než zápas přerušit. Utkání nebylo dohrané.
Pro Arsenal přitom nejde o první takový exces v sezoně. Už v březnu 2026, při domácím zápase s Deportivo Armenio, popsaly argentinské zdroje „batalla campal“ (doslova polní bitvu) pět minut před koncem. Tehdy padly údery, strkanice a dvě červené karty. Že se podobný scénář opakuje v zápase o první místo, je pro klub mimořádně nepříjemné.
Co může udělat disciplinárka
Tady začíná ta část příběhu, která může být pro oba kluby bolestivější než samotná rvačka. Disciplinární kód AFA, účinný od ledna 2026, dává orgánům širokou paletu nástrojů:
- Individuální tresty pro hráče: Za násilné jednání hrozí minimálně tři zápasy zastavení činnosti. Podle závažnosti (kopance, údery pěstí, napadení soupeře mimo herní situaci) může sazba výrazně narůst.
- Klubové sankce: Pokuta, zápas bez diváků, přeložení na neutrální stadion, anulace výsledku, kontumační porážka, odečet bodů, opakování utkání. V krajním případě i vyloučení ze soutěže.
- Osud samotného zápasu: Pokud se utkání nedohrálo kvůli chování jednoho z týmů, AFA může přisoudit porážku odpovědnému klubu. Může ale také nařídit dohrání od minuty přerušení nebo kompletní opakování.
Disciplinární komise vychází primárně z rozhodcovy zprávy, ale kód výslovně připouští i práci s dodatečnými důkazy, tedy i s televizním záznamem. Tresty mohou padnout i na hráče, jejichž jednání rozhodčí přímo neviděl.
Proč tohle není jen „jihoamerický folklor“
Hromadné potyčky v argentinských nižších soutěžích nejsou ojedinělé. Na konci roku 2025 se po finále Reducida mezi Acassusem a Armenio strhla další hráčská rvačka. Březnový incident Arsenalu s Deportivo Armenio ukázal totéž. Jenže rámovat to jako „folklor“ by znamenalo přehlédnout podstatu.
V Primera B Metropolitana se hraje o existenční skok. Přímý postup do druhé ligy znamená vyšší televizní příjmy, lepší sponzorské smlouvy, větší hráčský rozpočet. Kdo skončí druhý, musí projít Reducidem, dvouzápasovým vyřazovacím turnajem, kde může vypadnout v jediném dvojzápase. Rozdíl jednoho bodu v tabulce se tak promítá do měsíců nejistoty a stovek tisíc pesos.
Právě tahle kombinace (minimální bodový odstup, obrovská sportovní cena a emoce posledních minut) vytvořila výbušnou směs. A teď ji bude řešit disciplinární komise, jejíž verdikt může tabulku přepsat víc než jakýkoli gól.
Co bude dál
Oba kluby čekají na zveřejnění rozhodcovy zprávy a následný disciplinární bulletin AFA. Dokud nepadne verdikt, zůstává výsledek zápasu i tabulkové pořadí v limbu. Arsenal riskuje, že přijde o body, o hráče na několik kol, případně o domácí prostředí. Talleres může dopadnout stejně.
Třicáté kolo mělo rozhodnout o čele Primera B. Místo toho rozhodne úřednický stůl v Buenos Aires. A pro oba kluby platí totéž: jeden neudržený závěr může stát víc než celá sezona práce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle