Pražská zoo získá dědictví přes 13 milionů. Není to poprvé, dříve obdržela i majetek za 60 milionů

Malým gepardům nyní začínají růst řezáky. První pohled do tváře nového chovného samce žirafy, zde ještě v domovském Safariparku Beekse Bergen. Na jeden metr hada jeden chovatel. Jihoamerické anakondy velké jsou nejmohutnějšími hady planety (první místo v délce drží v Asii žijící krajta mřížkovaná). Na snímku je starší a větší ze samců. Mládě chápana se v pražské zoologické zahradě narodilo v pondělí 13. dubna. Na snímku je zachyceno přesně v týdnu života. Pyšně vpřed! Ve stádu v expozičním celku Pláně společně vyrůstají dvě mláďata „korábů pouští“, velbloudů dvouhrbých. Z páru hrochů chovaných v Zoo Praha je to především devítiletý samec Tchéco, který zvídavě interaguje s návštěvníky. Lachtan jihoafrický jménem Oslo. Mladý samec svým příchodem de facto ukončil éru slavného Gastona, a to především z důvodu potřebné genetické variability. Mladý samec Oslo dorazil do Prahy z belgické Pairi Daizy.
Pražská zoologická zahrada získá mimořádně štědré dědictví. Zesnulá žena jí odkázala hotovost a dvě nemovitosti v celkové hodnotě přesahující 13 milionů korun. Přijetí majetku už schválila Rada hlavního města Prahy. Nejde přitom o první milionové dědictví, které Zoo Praha v minulosti obdržela.
Celková hodnota nejnovějšího dědictví činí přesně 13 182 534,98 koruny. Jeho součástí jsou dvě nemovitosti a finanční prostředky. Totožnost zesnulé ženy nebyla zveřejněna a příslušné dokumenty jsou anonymizované. Přijetí dědictví musela schválit Pražsky magistrát, protože zoologická zahrada je příspěvkovou organizací hlavního města.
Podle mluvčího Zoo Praha Filipa Maška mají získané prostředky sloužit hlavní činnosti zahrady, tedy především jejímu provozu a péči o zvířata. Milionová dědictví přitom nejsou v historii pražské zoo zcela ojedinělá – zahrada podobné odkazy eviduje opakovaně.
Před několika lety přišlo dědictví za 17 milionů
Například v roce 2021 získala Zoo Praha od jiné ženy majetek v hodnotě přibližně 17 milionů korun. Další výrazný případ se týkal domu s pozemkem na Zbraslavi, jehož hodnota byla vyčíslena přibližně na 16 milionů korun.
Také v uplynulém roce zoo evidovala významné dědictví v hodnotě kolem 10 milionů korun. Necelý milion představovaly peníze a přibližně devět milionů korun připadalo na cenné papíry.
Rekordních 60 milionů od chovatele papoušků
Zdaleka nejvýraznějším případem v historii Zoo Praha však zůstává odkaz chovatele exotických ptáků Stanislava Rákose. Hodnota jeho odkazu dosáhla podle zoo přibližně 60 milionů korun – zhruba deset milionů tvořily finanční prostředky a dalších přibližně 50 milionů nemovitosti.
Jeho jméno dnes návštěvníkům připomíná Rákosův pavilon, moderní expozice věnovaná vzácným papouškům. Právě jeho velkorysý odkaz významně přispěl k realizaci tohoto projektu.
Zdroj: Aplausin.cz, Zoo Praha