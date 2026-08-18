Cuketové placičky se sýrem a dipem: Křupavá a levná letní večeře z 1 cukety

V srpnu se cukety objevují na zahradách i v obchodech v takovém množství, že člověk někdy neví, co s nimi. Přitom z jediné větší cukety lze během chvíle připravit lehkou večeři, která je křupavá na povrchu a šťavnatá uvnitř.
Cuketové placičky jsou jednoduché, levné a můžete si je připravit v různých variantách. Stačí přidat bylinky, trochu sýra a svěží jogurtový dip.
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Cuketa patří mezi letní tykve a sklízí se ještě v době, kdy má měkkou slupku a nezralá semena.
Minnesotská univerzita doporučuje sklízet menší plody průběžně. Čerstvou letní tykev je navíc vhodné spotřebovat poměrně rychle. Mladé cukety mají jemnou chuť a dobře se kombinují například s česnekem, bylinkami, sýrem nebo svěžím jogurtovým dipem. Foto: Magnific
Pro zpracování v kuchyni doporučuji vybírat spíše malé až středně velké cukety, které mají
příjemnou chuť a strukturu. Slupku přitom není nutné odstraňovat. Stačí ji dobře omýt. Co budete potřebovat
Na přibližně 10 menších placiček si připravte: 1 větší cuketu (asi 500 g) 2 vejce 70 g hladké mouky 50 g nastrouhaného tvrdého sýra 1 stroužek česneku hrst petrželky nebo pažitky sůl a pepř olej na smažení
Na dip stačí 150 g hustého bílého jogurtu (nejlepší je řecký), lžička citronové šťávy, trochu česneku (klidně sušený) a čerstvé bylinky. Jeden krok, který rozhoduje o výsledku
Cuketu nastrouhejte nahrubo, lehce osolte a
nechte asi 10 minut stát. Potom z ní rukama nebo přes čistou utěrku vymačkejte co nejvíce vody. Právě tento krok bych nevynechávala. Pokud v cuketě zůstane příliš mnoho tekutiny, těsto bude zbytečně řídké. Příprava cuketových placiček není složitá, nejdůležitější je nastrouhanou cuketu před smícháním těsta důkladně vymačkat. Ilustrační foto / vytvořeno pomocí AI
Vymačkanou cuketu smíchejte s vejci, moukou, sýrem, česnekem a bylinkami. Na pánvi rozehřejte trochu oleje a vytvořte tenké placičky. Opékejte je z obou stran
dozlatova, přibližně dvě až tři minuty z každé strany. Studený dip placičky příjemně odlehčí
Jogurt promíchejte s citronovou šťávou, česnekem a bylinkami. Do podávání jej
nechte v lednici. K horkým placičkám vytvoří příjemný kontrast a citron dodá celému jídlu svěžejší chuť.
Mně na tomto receptu vyhovuje hlavně to, že
pokaždé může chutnat trochu jinak. Do těsta lze přidat kopr, bazalku nebo jemně nastrouhanou mrkev. U opravdu velké cukety bych naopak odstranila měkký střed s velkými semeny a použila hlavně pevnější dužinu. Z jedné cukety připravíte mnohem víc
Cuketa má jemnou, nenápadnou chuť, a právě proto se v kuchyni snadno přizpůsobí téměř jakémukoli receptu. Můžete ji grilovat, péct, dusit, zapékat se sýrem nebo přidat do zeleninových směsí. Mladé a pevné cukety lze po důkladném omytí
použít také syrové, například do salátů. Cuketu lze kromě placiček také grilovat, péct nebo krátce opéct na pánvi a využít ji jako jednoduchou letní přílohu. Foto: Magnific
Z tenkých proužků se dají připravit i
zeleninové nudle, které dobře doplní rajčatovou omáčku, pesto nebo lehký jogurtový dresink. Nastrouhaná cuketa navíc najde využití v polévkách, slaných nákypech, omeletách a dokonce i ve sladkém pečení, kde pomáhá udržet těsto vláčné.
Pokud vám tedy část letní úrody zbude, placičkami možnosti využití cukety zdaleka nekončí. Díky jemné chuti se snadno hodí
do slaných i sladkých receptů, což oceníte hlavně ve chvíli, kdy na zahradě dozrává jeden plod za druhým.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, umn.edu, usda.gov, psu.edu