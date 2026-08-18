Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Cuketové placičky se sýrem a dipem: Křupavá a levná letní večeře z 1 cukety

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V srpnu se cukety objevují na zahradách i v obchodech v takovém množství, že člověk někdy neví, co s nimi. Přitom z jediné větší cukety lze během chvíle připravit lehkou večeři, která je křupavá na povrchu a šťavnatá uvnitř.
Cuketové placičky se sýrem a dipem: Křupavá a levná letní večeře z 1 cukety

Cuketové placičky se sýrem a dipem: Křupavá a levná letní večeře z 1 cukety

Zdroj: Kapitalio
Reklama
Další články z Kapitalio
29 milionů let stará sopka v Česku ukrývá unikát: Kamenický vrch odhaluje své nitro
29 milionů let stará sopka v Česku ukrývá unikát: Kamenický vrch odhaluje své nitro
Pátek přinese až 30 °C, pak přijde ochlazení. Počasí v Česku chystá velký kotrmelec
Pátek přinese až 30 °C, pak přijde ochlazení. Počasí v Česku chystá velký kotrmelec

Konec pracovního týdne nám opět připomene vrchol léta. V pátek mohou teploty na jižní Moravě vystoupat až...

Špičkový relax jen kousek od hranic: Termální park láká na 13 bazénů, vstupné za 460 Kč a vodu o teplotě 38 °C
Špičkový relax jen kousek od hranic: Termální park láká na 13 bazénů, vstupné za 460 Kč a vodu o teplotě 38 °C

Jestli hledáte místo, kde se dá během jednoho dne vystřídat klidné koupání, dětské atrakce i jízda na...

„Moc námahy s nejistým výsledkem.“ Petr Pavel zavzpomínal, jak se snažil získat svou ženu Evu
„Moc námahy s nejistým výsledkem.“ Petr Pavel zavzpomínal, jak se snažil získat svou ženu Evu

Prezident Petr Pavel v nedávném rozhovoru přiznal, že Evu Pavlovou znal ještě předtím, než se poznal se...

Otevřel Tutanchamonovu hrobku a spustil sérii záhadných úmrtí. Sám zemřel až o 16 let později
Otevřel Tutanchamonovu hrobku a spustil sérii záhadných úmrtí. Sám zemřel až o 16 let později

Jeden z největších archeologických objevů vedl k řadě nevysvětlitelných tragédií. Dlouho se věřilo, že za...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

Web nabízí pestrý obsah z různých oblastí běžného života – od cestování a gastroprůvodců přes recenze a nakupování až po bydlení, recepty, finance a zajímavosti. Čtenáři zde najdou praktické tipy, doporučení i inspiraci, která pomáhá lépe se orientovat v každodenních rozhodnutích.Obsah je...

Všechny články tohoto autora →
Kapitalio
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.