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Pohádka o bílém delfinovi, který se vydal na cestu kolem světa, aby poznal všechna moře

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Daleko v teplé zátoce, kde se voda třpytila tyrkysově a korály pod hladinou vypadaly jako zahrady, které někdo zasadil vzhůru nohama, žil bílý delfín jménem Elián.
Pohádka o bílém delfinovi, který se vydal na cestu kolem světa, aby poznal všechna moře

Pohádka o bílém delfinovi, který se vydal na cestu kolem světa, aby poznal všechna moře

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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