CENTRUM o páté: Celebrity na dovolených i houby, kterým svědčí radiace

Utajení svatebčané se podělili o fotky
Hynek Čermák prolomil mlčení ohledně své svatby a zveřejnil dlouho očekávané fotografie z víkendové veselky. Zatímco samotný herec potvrdil začátek nové životní kapitoly, největší pozornost poutá jeho nevěsta Veronika, která zvolila nečekaně moderní a jemný model místo tradiční okázalé róby.
Když celebrity sbalí kufr
Lela Vémola se vydala s dětmi k moři, ale její letošní zážitek má zcela jinou příchuť než v minulosti. Otevřeně přiznává, že současná situace ji nutí přemýšlet nad každou korunou, a na víc než tříhvězdičkový hotel teď nemá. Její první dovolená u moře s dětmi tak přináší nejen radostné chvíle, ale i tvrdou finanční realitu.
Charlotte Gottová proměnila svou dovolenou v Toskánsku v něco mezi osobním albem a módním editorialem. Série fotografií, které sdílela na Instagramu, svou kompozicí i stylingem připomíná spíš stránky časopisu než běžné vacation snaps – u dcery Karla Gotta to však není náhoda.
Václav Svoboda, známý jako Lumír z Ulice, vyrazil s manželkou nabírat síly do Řecka. Hvězda seriálu nedávno oslavila pětileté výročí svatby a zamilovaná fotka od moře dojímá fanoušky napříč generacemi.
Djokovič v ženském těle? Česká tenistka zaujala svět
Linda Nosková prochází tenisovým turnajem v Cincinnati způsobem, který začíná přitahovat pozornost celého sportovního světa. Česká wimbledonská šampionka zatím na americkém hardu neztratila ani set a její hra nabízí nadstandardní množství velkolepých momentů. Způsob, jakým Češka dominuje, připomíná některé aspekty hry Novaka Djokoviče.
Cestovatelské peripetie a domácí události
Návrat z dovolené v Egyptě se pro desítky turistů změnil v noční můru. Místo poklidného odletu z Hurghady strávili cestující více než 30 hodin na letišti v nejistotě, zatímco jejich let do Vídně se opakovaně odkládal. Někteří si museli sami zajistit hotel, dopravu i další výdaje během tohoto vyčerpávajícího čekání.
V Olomouci zažili policisté překvapivou noc. Vyjeli k oznámení o napadení ženy, ale při kontrole kufru jejího auta objevili podezřelý černý pytel plný kratomu.
Jako za socialismu. V Berlíně se plánuje vyvlastňování bytů
V Berlíně se schyluje k politickému zemětřesení. Strana Die Linke chce po zářijových volbách zahájit rozsáhlé vyvlastňování bytových koncernů a převod zhruba 220 tisíc bytů do veřejného vlastnictví považuje za podmínku své účasti v příští zemské vládě. Proti návrhu se však staví potenciální koaliční partneři, ekonomové i spolková vláda.
Filmový hezoun by měl devadesát
Robert Redford by se letos dožil devadesáti let. Herec, který v září 2025 zemřel v ústraní utažských hor, zanechal za sebou odkaz přesahující padesátku filmových rolí. Byl jedním ze spolutvůrců americké popkultury druhé poloviny 20. století – mužem, který dokázal spojit hvězdný lesk komerčního Hollywoodu s bojem za nezávislé autorské vyjádření a občanskou odpovědnost.
Vědecké objevy z nečekaných míst
V Černobylu roste houba, které radiace svědčí. Uvnitř poškozených struktur reaktoru číslo 4 vědci našli organismy, kterým se tam překvapivě dařilo – mezi nimi tmavě pigmentované houby obsahující velké množství melaninu. Vědci nyní zkoumají, zda by tyto organismy mohly jednou chránit astronauty před kosmickým zářením.
Dnešní den tak přinesl nejen lehkost celebritích chvilek, ale i vážnější témata, která připomínají složitost světa kolem nás.