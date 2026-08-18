Komisař Herbert po odvolání z F1: Fandil jsem Hamiltonovi, Verstappenovi příznivci jsou nejhorší

Když člověk, který spolurozhoduje o trestech ve Formuli 1, začne po konci kariéry mluvit o tom, komu fandil, otevírá tím otázku, kterou si motorsport klade už roky: může být komisař skutečně nestranný, pokud veřejně operuje jazykem fanouškovských sympatií? Herbert nejenže tuto hranici překročil, on ji překračoval opakovaně ještě v době, kdy u stewardského stolu seděl. A právě to se mu nakonec stalo osudným.
Jak Herbert přišel o místo
Konec přišel 29. ledna 2025. FIA a Herbert se podle oficiálního prohlášení „vzájemně dohodli“, že bývalý pilot už nebude součástí stewardských panelů od sezony 2025. Důvod? Neslučitelnost role komisaře s mediální a komentátorskou prací, kterou Herbert souběžně vykonával, včetně výstupů pro sázkařské platformy, kde rozebíral verdikty, u nichž sám seděl v panelu.
Neoficiální pozadí je bohatší. Po Velké ceně Mexika 2024, kde stewardský panel udělil Verstappenovi dvacetisekundový trest za souboj s Norrisem, se rozpoutala bouře. Jos Verstappen, otec Maxe, veřejně naznačoval střet zájmů. Herbert se bránil, že rozhodnutí bylo jednomyslné a v souladu s pravidly. Pikantní detail: v téže obhajobě o sobě prohlásil, že je „velký fanoušek Verstappena“. O pár měsíců později už ale mluvil jinak.
Britští jezdci, ne jen Hamilton
V rozhovoru z února 2025 Herbert nešel cestou pokory. Naopak. Tvrdil, že za jeho koncem stálo vnější lobování, a hájil své právo „podporovat“ britské jezdce, jmenovitě Lewise Hamiltona, George Russella a Landa Norrise. Nejde tedy o čistou citaci „fandil jsem Hamiltonovi“, ale o širší obhajobu, ve které Hamilton figuruje jako jeden ze tří.
Rozdíl je podstatný. Herbert neříkal, že jednomu jezdci tajně nadržoval. Říkal, že nevidí problém v tom, aby komisař měl veřejně deklarované favority. A právě tady se jeho pozice stává neudržitelnou, ne proto, že by existoval tvrdý důkaz o zmanipulovaném verdiktu, ale proto, že stewardský systém stojí a padá se zdáním nestrannosti.
„Nejhorší“ fanoušci a jejich reálné excesy
Herbertův výrok o „skalních“ Verstappenových fanoušcích jako „nejhorších“ má kontext, který sahá minimálně do roku 2022. Na Red Bull Ringu tehdy organizátoři zaznamenali případy obtěžování, rasistických a homofobních projevů ze strany části oranžové vlny. Část tribun jásala po Hamiltonově havárii. V Maďarsku pak fanoušci pálili merch Mercedesu. Sám Verstappen tyto excesy veřejně odsoudil jako „nechutné“.
Jenže toxicita fanoušků ve Formuli 1 není výhradně oranžový problém. Herbert sám dříve popsal vlnu výhrůžek smrtí, které dostal po trestu pro Fernanda Alonsa v Melbourne, a tam nešlo o Verstappenovy příznivce. Paušalizovat jednu fanouškovskou základnu jako „nejhorší“ je podle nás spíš projev frustrace než analytický soud.
Proč je to víc než fanouškovská válka
Podstatné není, jestli Herbert v duchu přál Hamiltonovi vítězství. Podstatné je, že steward veřejně míchal osobní preference s rolí, která vyžaduje absolutní zdání neutrality. A FIA to začala řešit systémově: v červnu 2025 suspendovala dalšího bývalého jezdce v roli stewarda, Dereka Warwicka, za neautorizované mediální komentáře. Warwick se omluvil. Herbert ne.
Srovnání s jiným bývalým komisařem je výmluvné. Emanuele Pirro kdysi přiznal, že mu bylo líto Sebastiana Vettela po kontroverzním trestu v Kanadě 2019, ale okamžitě dodal, že odpovědnost stewarda byla silnější než osobní sympatie. Herbert zvolil opačný přístup: po odvolání zdůrazňoval svá práva, ne svou odpovědnost.
Co to znamená pro důvěru v systém
Herbertova slova zpětně nepřepisují výsledky závodů. Čtyřčlenné panely, jednomyslná rozhodnutí, kodifikované směrnice, to vše zůstává v platnosti. Ale reputačně je škoda způsobena. Každý budoucí kontroverzní verdikt, u kterého Herbert seděl, teď nese stín otázky: rozhodoval steward, nebo fanoušek?
FIA trend naznačuje jasně: veřejné komentáře a osobní preference u komisařů utahuje. Herbertův případ ale ukazuje, že problém není jen v pravidlech. Je v lidech, kteří si myslí, že nestrannost je jen o tom, jak hlasujete v místnosti, a ne o tom, jak mluvíte před kamerou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner