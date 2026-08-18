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Al Capone měl bratra. „Two Gun“ Hart byl takřka opakem Ala, nakonec se jejich cesty ale přeci jen přiblížily

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Příběh Al Caponeho dodnes patří k těm nejznámějším historkám amerického podsvětí. Málokdo už ale ví, že legendární Zjizvená tvář měla i bratra, který se rozhodl bojovat na opačné straně barikády.
Al Capone měl bratra. „Two Gun“ Hart byl takřka opakem Ala, nakonec se jejich cesty ale přeci jen přiblížily

Al Capone měl bratra. „Two Gun“ Hart byl takřka opakem Ala, nakonec se jejich cesty ale přeci jen přiblížily

Zdroj: CísařBonaparte / Creative commons, CC-BY-SA
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