Španělská ženská liga začíná za 11 dní, televizní práva ale stále nemají kupce

30. srpna má na španělských trávnících odstartovat nový ročník nejlepší ženské fotbalové soutěže na Pyrenejském poloostrově. Jenže Liga F, profesionální organizace řídící soutěž, stále nemá podepsaného televizního partnera. Nabídky ve druhém kole se přijímají do 19. srpna do poledne, téhož dne má proběhnout vyhodnocení a provizorní přidělení práv. Pak zbývá pět pracovních dnů na podpis smlouvy. Časový polštář je tenčí než minutáž jednoho poločasu.
Dva loty, dvě ceny, žádný kupec
Liga F vypsala dva oddělené domácí loty s různým obsahem a různou rezervní cenou: Lote 1 España má rezervu 5 milionů eur za sezonu (zhruba 125 milionů Kč), Lote 2 España pak 2 miliony eur (asi 50 milionů Kč). K tomu existují dva unijní loty, Lote A s rezervou 800 tisíc eur a Lote B zcela bez minimální ceny. V prvním kole žádná nabídka nedosáhla ani jedné z těchto rezerv. Dohromady Liga F za domácí práva požaduje 7 milionů eur ročně, částku, která vypadá skromně, dokud si ji člověk nepostaví vedle reality trhu.
Sedm milionů versus devět set devadesát
Mužská LaLiga prodala v roce 2021 domácí rezidenční pay-TV práva na cyklus 2022/23 až 2026/27 za 4,95 miliardy eur, tedy přibližně 990 milionů eur ročně. Ženská liga chce sedm milionů. Poměr je zhruba 1 : 141. Nejde o totožné balíky a srovnání kulhá na obě nohy, ale ilustruje propast, ve které se ženský profesionální fotbal obchodně pohybuje. A právě v této propasti se odehrál příběh s DAZN.
V září 2022 získala streamovací platforma globální exkluzivní práva na pět sezon za 35 milionů eur, tedy sedm milionů ročně. Šlo o historický kontrakt, jenže podle oborového serveru 2Playbook DAZN po třech sezonách a zhruba 21 milionech investovaných eur hledala způsob, jak náklady snížit. Specializovaný ženský balíček na platformě neměl dostatečný počet předplatitelů, viditelnost soutěže klesala a původní cena se ukázala spíš jako sázka na budoucí růst než odraz tehdejší poptávky. V létě 2025 se vztah mezi DAZN a Ligou F dostal na hranu; sezona 2025/26 se nakonec odehrála v rozšířeném modelu zahrnujícím veřejnoprávní RTVE, katalánskou TV3 i Movistar.
Paradox: diváci rostou, kupci ne
A tady přichází zvrat, který celou kauzu posouvá z příběhu o nezájmu do příběhu o špatně nastaveném modelu. Sezona 2025/26, ta s otevřenějším vysíláním, přinesla podle oficiální bilance Liga F růst kumulované sledovanosti o 11,2 % na 7,5 milionu diváků. Clásico Real Madrid–Barcelona dosáhlo průměru 685 tisíc diváků a 2,09 milionu unikátních uživatelů napříč čtyřmi platformami. Produkt tedy roste, jenže právě proto, že se dostal z exkluzivního ghetta na otevřené obrazovky. A teď ho Liga F zkouší znovu prodat v exkluzivních lotech.
Trh odpověděl tichem.
Jinde v Evropě to řeší jinak. Anglická WSL od sezony 2025/26 vysílá každý zápas živě v kombinaci Sky, BBC a YouTube. Německá Frauen-Bundesliga uzavřela čtyřletý kontrakt za 5,17 milionu eur ročně s více partnery, šestnáctinásobek oproti předchozímu období. Francouzská Arkema Première Ligue dává dva zápasy kola na Canal+ a zbylé čtyři na federační kanály a YouTube. Společný jmenovatel: žádná z těchto lig nesází na jednoho exkluzivního plátce.
Co se stane, když se kupec nenajde
Pravidla tendru počítají s krizovými scénáři. Liga F může přijmout nejvyšší nabídku i pod rezervní cenou, otevřít další kolo, nebo přejít na neexkluzivní komercializaci. Start soutěže 30. srpna tím automaticky nepadá, soutěžní kalendář schvaluje španělský svaz RFEF nezávisle na prodeji práv. Riziko provizoria ale existuje: rozpočet Liga F pro sezonu 2025/26 počítal s audiovizuálními příjmy 8,11 milionu eur, z nichž 5,7 milionu mělo jít přímo klubům. Méně peněz z televize znamená menší manévrovací prostor pro klubové rozpočty, a v konečném důsledku i pro hráčské smlouvy.
Pro srovnání: v Česku zvolila ČT sport opačný přístup. Od léta 2025 vysílá jedno utkání každého ligového kola na hlavním kanálu a zbylá tři na ČT sport Plus. Menší byznys, ale žádná existenční nejistota.
Španělská ženská liga nemá problém s diváky. Má problém s cenou, za kterou se je snaží prodat. 19. srpna v poledne se ukáže, jestli trh přijal nové podmínky, nebo jestli Liga F bude muset přehodnotit nejen cenovku, ale celou filozofii distribuce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner