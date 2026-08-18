Na problémové domy ve Znojmě si posvítí právníci. Radnice sbírá podněty od lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na problémové domy ve Znojmě si posvítí právníci. Radnice sbírá podněty od lidí
Hodové slavnosti patří k tradičním moravským akcím, které se v některých obcích drží už několik staletí....
Ve věku 64 let zemřel dlouholetý tiskový mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek. Podle informací...
Kandidující koalice Lidovci a Starostové v Brně navrhuje v reakci na stárnutí populace přípravu nové...
Pondělní bouřky zkomplikovaly provoz jednoho z pracovišť brněnského magistrátu. Lidé musí počítat se...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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