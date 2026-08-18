Jedna z nejhorších smluv v historii NHL. Buffalo musí Skinnerovi vyplatit téměř 300 milionů, přitom už za něj dávno nehraje

7. června 2019 posadil tehdejší generální manažer Jason Botterill pero na papír a zavázal Buffalo k osmileté smlouvě za 72 milionů dolarů. Logika existovala: Skinner právě nastřílel 40 gólů, kariérní maximum, a vypadal jako útočník, kolem kterého se dá stavět. Jenže z elitního střelce se během pěti sezon stal hráč, jehož výkon neodpovídal devíti milionům dolarů ročně. Před sezonou 2024/25 sáhli Sabres k buyoutu. Zbavili se Skinnera ze soupisky, ale ne z účetnictví. Zbývající závazek (přepočteno podle srpnového kurzu) přesahuje 309 milionů korun. A poběží až do roku 2030.
Čtyřicet gólů a pak pád
Skinner přišel do Buffala výměnou z Caroliny v létě 2018. Hned v první sezoně předvedl 40 branek a 63 bodů v 82 zápasech, čísla, která z něj udělala nejproduktivnějšího hráče týmu. Botterill reagoval bleskově. Osmiletý kontrakt s průměrným ročním zásahem do platového stropu (AAV) devět milionů dolarů představoval v tu chvíli 11,04 % celého salary capu. Sázka na to, že třicetigólový střelec zůstane stabilním pilířem útoku.
Nestalo se. Skinnerova produktivita kolísala, klub se propadal tabulkou a po pěti odehraných sezonách vedení vyhodnotilo, že další tři roky za devět milionů ročně nedávají smysl. V červnu 2020, rok po podpisu smlouvy, skončil i Botterill.
Sabres ho nahradili Kevynem Adamsem, oficiálně kvůli „odlišné filozofii řízení hokejových operací“. Smlouva ale zůstala. Anatomie buyoutu za 309 milionů korun
Buyout v NHL funguje jako finanční polštář, který rozloží bolest do delšího období. U hráče Skinnerova věku klub zaplatí 67 % zbývajícího základního platu, ovšem roztažených do dvojnásobku zbývající délky kontraktu. Skinner měl zbývající tři roky a 22 milionů dolarů základního platu; výsledkem je šest let plateb a zásahů do platového stropu.
Podle
kalkulátoru PuckPedia vypadá harmonogram takto:
Sezona Dead cap (mil. USD) Hotovostní platba (mil. USD) 2024/25 1,44 5,78 2025/26 4,44 2,44 2026/27 6,44 2,44 2027/28 2,44 2,44 2028/29 2,44 2,44 2029/30 2,44 2,44
Celkový buyoutový závazek činí 14,67 milionu dolarů. Při srpnovém kurzu 21,076 Kč za dolar to je zhruba 309 milionů korun, ročně asi 51,5 milionu Kč za hráče, který obléká dres ve Švýcarsku.
Nejbolestivější je sezona 2026/27. Dead cap 6,44 milionu dolarů představuje při horním limitu platového stropu 104 milionů USD přibližně 6,2 % celého prostoru. Za nulový výkon na ledě. Tyto peníze Buffalo nemůže použít na prodloužení vlastních hráčů, na posilu z trhu ani na absorbování drahého kontraktu při výměně.
Stín smlouvy v play-off
Pikantní je načasování. Buffalo Sabres v dubnu 2026 ukončily čtrnáctiletou sérii bez play-off,
nejdelší aktivní v NHL. Poprvé od roku 2011 se klub podíval do vyřazovacích bojů. A právě v sezoně, kdy tým konečně slavil, nesl na platovém stropě nejvyšší Skinnerův dead cap, 6,44 milionu dolarů za člověka, který v tu chvíli sbíral body v San Jose.
Říct, že Skinnerova smlouva sama o sobě stojí za čtrnácti lety bez play-off, by bylo přestřelené. Příčin bylo víc. Ale kontrakt patřil mezi výrazné brzdící faktory přestavby a omezoval manévrovací prostor vedení v klíčových momentech. Chyba z léta 2019 přežila hráče, trenéry i generálního manažera, který ji podepsal.
Kam zmizel čtyřicetgólový střelec
Po buyoutu z Buffala Skinner zamířil do Edmontonu, kde odehrál sezonu 2024/25. V létě 2025 podepsal jednoletou smlouvu se San Jose Sharks, přestavbovým týmem, který hledal zkušenost do kabiny. Jenže po 32 zápasech a pouhých 13 bodech ho Sharks v únoru 2026
dali na waiver a smlouvu ukončili. Ve 34 letech, s více než 1 100 zápasy a 379 góly v NHL za sebou, se pro něj v nejlepší lize světa nenašlo místo.
V srpnu 2026 oznámil švýcarský EHC Biel-Bienne jeho podpis do konce dubna 2027. Kariéra, která začala Calder Trophy pro nejlepšího nováčka v roce 2011, tak pokračuje v Národní lize. Podle nás jde o příběh úzce profilového ofenzivního křídelníka, jehož limity mimo puk v kombinaci s klesající rychlostí převážily nad střeleckým instinktem.
Poučení, které liga zapracovala napůl
Skinnerův kontrakt patří do stejné „albatrosí“ kategorie jako patnáctiletá smlouva Ricka DiPietra na
New York Islanders, nejdelší v historii NHL. DiPietro zůstává extrémnější délkou, Skinner ale ukazuje, že i osmiletý kontrakt dokáže klub svazovat na dekádu.
Nová kolektivní smlouva platná od sezony 2026/27 zkracuje maximální délku kontraktů na sedm let při podpisu s vlastním klubem a šest let při příchodu zvenčí. To zmenšuje „ocas“ rizika. Nezabraňuje ale přeplácení ani buyoutům, jen zkracuje dobu, po kterou může špatné rozhodnutí bolet.
Buffalo bude Skinnerovy peníze splácet do konce sezony 2029/30. První sezona bez jeho stínu na platovém stropě přijde až v ročníku 2030/31, jedenáct let po podpisu smlouvy, která měla z Buffala udělat uchazeče o titul.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek