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Celerovo-mrkvová pomazánka s žervé a majonézou: Svěží rychlovka na pečivo i jednohubky

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Objevte rychlý recept na svěží celerovo-mrkvovou pomazánku s majonézou a žervé! Zdravou a vláčnou dobrotu ze syrové zeleniny připravíte snadno do 15 minut.
Obrázek k receptu na pomazánku

Obrázek k receptu na pomazánku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na celerovo-mrkvovou pomazánku
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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