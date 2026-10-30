Šťavnaté špaldové muffiny s jogurtem a jablky: Těsto připravíte za 15 minut a pak už jen upečete

Kdykoliv se mi na podzim doma nahromadí
šťavnatá jablíčka ze zahrádky a přemýšlím, jakou rychlou sladkost připravím k odpolednímu čaji nebo dětem do školy na , svačinu jablečné jsou moje naprosto jasná volba. Receptů s jablky není v kuchařce opravdu nikdy dost, ale tenhle si mě získal svou muffiny neuvěřitelnou přímočarostí a lehkostí. Díky přídavku bílého jogurtu a jsou muffiny krásně nadýchané, vláčné a vydrží neuvěřitelně jemné i druhý den po upečení. špaldové mouky
Příprava zabere doslova pár minut, ingredience stačí smíchat v míse, těsto rozdělit do papírových košíčků a trouba už udělá veškerou práci za vás. Během pečení se celým domem rozline nádherná, hřejivá vůně skořice a vanilky, která okamžitě přiláká k stolu všechny členy rodiny.
Můj tip zní: Nastrouhaná jablka před přimícháním do těsta lehce pokapejte čerstvou citronovou šťávou. Jablíčka si tak udrží krásnou světlou barvu, nezhnědnou a dodají muffinům svěží ovocný nádech. Recept na vláčné jablečno-špaldové muffiny s bílým jogurtem a skořicí
Celkový čas přípravy a pečení: 40 minut Ingredience potřebné k přípravě 2 vejce 60 g třtinového cukru 6 lžic rostlinného oleje 150 g bílého jogurtu (1 kelímek) 1 lžička vanilkového aroma (nebo 1 balíček vanilkového cukru) 200 g hladké špaldové mouky 1 lžička jedlé sody 1/2 balíčku kypřicího prášku do pečiva 1 špetka soli 1 lžička mleté skořice 200 g nastrouhaných jablek (cca 2 střední jablka) Na ozdobu 1 lžíce moučkového cukru na závěrečné zaprášení Zdroj a foto: Kouzlíme v kuchyni, jablečné bochánky – výtečná rychlovka Postup při přípravě jablečných muffinů ze špaldové mouky
1. Zapněte troubu a
nechte ji předehřát na 180 stupňů.
2. Formu na muffiny
vyložte 12 papírovými košíčky (nebo důkladně vymažte tukem a vysypejte moukou).
3. Šťavnatá jablka omyjte, oloupejte, zbavte jádřinců a
nastrouhejte je na hrubém struhadle do misky.
4. Do hluboké mísy vyklepněte celá vejce, přisypejte třtinový cukr a
metličkou vše krátce vyšlehejte do pěnivé konzistence. Zdroj a foto: Kouzlíme v kuchyni, začínáme skládat ingredience
5. K vyšlehaným vejcím s cukrem přilijte rostlinný olej, přidejte bílý jogurt, kapku vanilkového aroma a
vše v míse důkladně promíchejte.
6. Do tekutého základu prosejte hladkou špaldovou mouku smíchanou s jedlou sodou, kypřicím práškem do pečiva, špetkou soli a mletou skořicí.
Zdroj a foto: Kouzlíme v kuchyni, nastrouhaná jablka nesmějí chybět
7. K moučné směsi
přidáte nastrouhaná jablka i se šťávou a vařečkou vše zlehka spojte v jednolitou hmotu.
8. Připravené těsto lžící
rovnoměrně rozdělte do všech 12 papírových košíčků na plechu.
9. Plech vložte do vyhřáté trouby a
pečte na 180 stupňů přibližně 15 minut, dokud povrch nezískat krásně zlatavý odstín a špejle zapíchnutá do středu nevyjde čistá. Zdroj a foto: Kouzlíme v kuchyni, šup do trouby
10. Upečené jablečné muffiny opatrně vytáhněte z trouby,
nechte je mírně vychladnout na mřížce a před podáváním je lechce zaprašte moučkovým cukrem. Tipy redakce: Těsto přespříliš nemíchejte: Jakmile do těsta přisypete mouku a jablka, ingredience spojte jen krátce vařečkou; dlouhé šlehání by způsobilo, že muffiny ztratí nadýchanost a budou tuhé. Kombinace sady a kypřicího prášku: Použití jedlé sody v kombinaci s kyselým bílým jogurtem zajistí neuvěřitelné vyběhnutí těsta v košíčku a vysoký nadýchaný tvar. Oříškový nebo čokoládový akcent: Pro ještě bohatší chuť můžete přímo do těsta zapracovat 30 g nasekaných vlašských ořechů nebo hořké čokolády. Použití šťavnatých jablek: Šťávu z nastrouhaných jablek nevytlačujte, protože představuje klíč k maximální vláčnosti a jemnosti upečeného korpusu. Uchovávání čerstvosti: Vychladlé muffiny uchovávejte v uzavíratelné skleněné nebo plastové dóze na chladném místě, kde si udrží vláčnost až po dobu 3 dnů.
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Foto a recept: Autorský text redakce cooky.cz, se souhlasem Kouzlíme v kuchyni