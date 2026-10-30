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Šťavnaté špaldové muffiny s jogurtem a jablky: Těsto připravíte za 15 minut a pak už jen upečete

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Připravte si vláčné jablečné muffiny ze špaldové mouky s bílým jogurtem a skořicí. Šťavnatá hrnková dobrota pro celou rodinu upečená v troubě za 15 minut.
Obrázek k receptu na jablečné muffiny

Obrázek k receptu na jablečné muffiny

Zdroj: Zdroj a foto: Kouzlíme v kuchyni, recept na jablečné muffiny
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 02:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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