Štafetky jsou jedno z těch starších domácích cukroví, které se z kredencí úplně neztratilo a v posledních letech se zase častěji objevuje na svátečních stolech nebo při rodinných návštěvách. Mně sedí hlavně jako malé roládky. Dobře se krájí, na tácu vypadají upraveně a z jedné dávky jich vyjde dost i pro početnější rodinu. Základ stojí na pevném bílkovém sněhu, mletých ořeších a krátkém pečení, protože pláty musí zůstat pružné. Jakmile vyschnou, stáčení je za trest.
Na tomhle receptu je příjemné i to, že se člověk nemusí zabývat každým kouskem zvlášť.
Nepeče se padesát drobných tvarů, které pak ještě jeden po druhém slepujete. Připraví se dva tenké pláty, namažou krémem, stočí a nakrájí. V kuchyni to nepůsobí tak rozvláčně, jak by se u podobného cukroví mohlo zdát. Jen trouba se musí hlídat. Přesušený plát praská hned, správně upečený se dá vést docela poslušně.
Můj tip zní: Papír z upečeného plátu nestahuji hned na plechu, ale až po překlopení na čistý arch pečicího papíru. Těsto se pak tolik neláme. Recept na vynikající štafetky
Doba přípravy: zhruba 60 minut + chlazení Pečení: asi 10 minut každý plech Teplota trouby: 200 °C Počet kusů: přibližně 40 menších roládek Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 8 ks bílků 170 g cukru krupice 70 g mletých ořechů, ideálně lískových nebo vlašských 70 g hladké mouky
Krém: 250 g másla, změklého 1 plechovka slazeného kondenzovaného mléka typu salko 2 až 3 lžíce mletých ořechů 1 až 2 lžíce rumu
Dokončení: 150 až 200 g hořké nebo mléčné čokolády Postup přípravy domácích štafetek – mini roládek
1. Z
bílků a cukru krupice ušlehejte pevný sníh. Nespěchejte na něj, běžně to zabere kolem 10 minut. Hotový sníh má být lesklý, hustý a držet tvar. Slabě vyšlehaný základ se na plátech rychle pozná, bývají měkké a nerovnoměrné.
2. Do sněhu zlehka zapracujte
mleté ořechy a hladkou mouku. Nejlépe stěrkou, pomalu odspodu nahoru. Šlehač už nechte stranou, z těsta by zbytečně vyhnal vzduch.
3. Nachystejte si
2 plechy s pečicím papírem. Hmotu rozdělte na dvě části a každou rozetřete na plech do tenké, pokud možno stejné vrstvy. Není nutné měřit pravítkem, ale příliš silné okraje se pak pečou jinak než střed.
4. Pečte v troubě předehřáté na
200 °C přibližně 10 minut. Tady se vyplatí koukat do trouby spíš o minutu dřív než později. Plát má být propečený, ne vysušený do křehka.
5. Horký plát po vytažení překlopte na čistý
pečicí papír a původní papír opatrně stáhněte. Jde to lépe pomalu, kousek po kousku. Stejným způsobem připravte i druhý plát. Oba pláty nechte vychladnout a mezitím udělejte krém
Bílkové štafetky – sladká záchrana zbylých bílků
6. Změklé
máslo vyšlehejte dohladka, postupně zašlehejte salko, přidejte mleté ořechy a podle chuti také rum. Krém má být hladký a dobře roztíratelný, ale neměl by téct.
7. Vychladlé pláty podélně rozřízněte, aby vznikly užší pásy. Namažte je připraveným
krémem. U okrajů nechte malou rezervu, při stáčení se náplň stejně trochu posune.
8. Pásy s krémem opatrně stočte do menších
roládek. Pokud se plát povedl a není přepečený, nebude se výrazně bránit. Rolky pak uložte alespoň na 1 hodinu do lednice, aby zpevnily.
9. Vychlazené rolky krájejte ostrým nožem na menší kousky podle velikosti, jaká vám vyhovuje. Já je dělám spíš drobnější. Na tácu se s nimi líp pracuje a hosté si bez dlouhého váhání vezmou i druhý kousek.
10. Nad vodní lázní, případně velmi opatrně v misce, rozpusťte
čokoládu. Konce jednotlivých mini roládek do ní namáčejte a odkládejte je na pečicí papír nebo mřížku, dokud čokoláda neztuhne.
11. Hotové
štafetky-mini roládky skladujte v chladu. Po několika hodinách odležení jsou nejlepší, protože krém zpevní a těsto zvláční. Servírujte je ke kávě, na sváteční stůl nebo jako malý zákusek pro návštěvu. Foto: Cooky.cz, Štafetky lze vytvořit i v obdobném provedení Rady Pro jemnější chuť sáhněte po lískových ořeších. Jestli chcete výraznější a klasičtější dojem, lepší budou vlašské ořechy. Když se krém zdá příliš měkký, dejte ho na 15 až 20 minut do lednice. Potom se bude roztírat klidněji a nebude tolik ujíždět. Při krájení si nůž průběžně otírejte. Řez bude čistší a roládky nebudou na tácu umazané od krému. Pokud vám zůstane trochu krému, namažte ho na piškoty nebo s ním slepte dvě sušenky. U nás doma podobné zbytky mizí skoro stejně rychle jako hotové štafetky. Proč u štafetek rozhoduje hlavně sníh a délka pečení
U ořechových plátů tohoto typu není tajemství v dlouhém seznamu surovin. Důležitější je, jak se s nimi zachází.
Dlouze vyšlehaný bílkový sníh vytvoří pevný základ, který unese ořechy i mouku, aniž by těsto ztěžklo. Plát pak po upečení zůstane pružnější. Když se sníh odbyde, výsledek bývá nízký, hutný a při rolování se rád drolí.
Druhá věc je
nepřepečení. U štafetek se nečeká tmavý, křupavý povrch. Potřebujete spíš světlý a jen krátce upečený plát, který půjde stočit a po odležení změkne do správné podoby. Proto stačí zhruba deset minut. Vypadá to jako drobnost, ale u mini roládek rozhoduje právě tahle minuta navíc nebo méně.
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Zdroj: Autorský text redakce
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