Na mandlovo-čokoládové trubičky si u nás vzpomenu vždycky ve chvíli, kdy má být ke kávě něco trochu slavnostnějšího, ale dort už by byl zbytečně velká akce. Těsto je křehké, voní máslem a mandlemi a uvnitř je pařížská šlehačka, která po vychlazení pěkně zpevní, ale nepůsobí těžce. Nejlepší jsou podle mě až druhý den. To už trochu zvláční a mají přesně tu chuť, kvůli které se vyplatí je dělat dopředu.
Doma mají tyhle
takovou skoro sváteční pozici. Peču je na návštěvy, o Vánocích, někdy i jen tehdy, když chci mít v lednici něco trubičky menšího a poctivého ke kávě. Na pohled vypadají pracněji, než jaké ve skutečnosti jsou. První plech bývá pomalejší, to ano, ale jakmile člověk dostane do ruky navíjení těsta na formičky, začne to jít docela svižně.
Velkou práci tu udělá náplň. Pařížská šlehačka není krém jen tak do počtu. Těsto během odležení lehce zvláční, takže naplněné trubičky bývají druhý den lepší než hned po dokončení.
Můj tip je udělat šlehačkový základ už večer a těsto nechat v chladu odpočinout. Druhý den je pak v kuchyni menší shon a člověk nehoní všechno najednou. Recept na domácí mandlovo-čokoládové trubičky
Doba přípravy náplně: 15 minut + chlazení přes noc Příprava těsta: 25 minut Pečení: zhruba 8 až 10 minut na jednu várku při 180 °C Počet kusů: přibližně 120 trubiček Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 500 g hladké mouky 100 g mletých mandlí 200 g moučkového cukru 150 g másla 1 ks vejce 1 ks žloutek
Čokoládová poleva: vysokoprocentní čokoláda lžička kokosového oleje
Pařížská šlehačka: 500 ml smetany ke šlehání 33 % 200 g kvalitní čokolády Postup přípravy lahodných mandlovo-čokoládových trubiček
1. Začněte
pařížskou šlehačkou. Smetanu nalijte do kastrůlku a zahřejte ji skoro k varu. Nalijte ji na nalámanou čokoládu a míchejte, až vznikne hladká směs. Zakryjte ji a dejte nejméně na 8 hodin do lednice, nejlépe přes noc. Zdroj: Anna Balážová, Připravte si pařížskou šlehačku den vpřed a dejte do lednice.
2. Do mísy prosejte
hladkou mouku, přisypte mleté mandle a moučkový cukr. Přidejte na menší kousky nakrájené máslo, celé vejce a žloutek. Zpracujte hladké, spíš pevnější těsto. Pokud by se drolilo a nechtělo se spojit, pomůže kousek vejce navíc, ale opravdu jen po troškách. Zdroj: Anna Balážová, Připravte si těsto a nechte jej odpočívat v lednici.
3. Těsto zabalte a nechte alespoň
30 minut odpočinout v chladu. Studené těsto se pak tolik netrhá a práce s ním je znatelně klidnější. Troubu nastavte na 180 °C
4. Formičky na trubičky potřete tukem jen v případě, že víte, že se na ně těsto chytá. Starší dobře používané formičky to většinou nepotřebují.
5. Těsto vyválejte na tenký plát. Vykrajujte z něj proužky nebo menší obdélníky a namotávejte je na
trubičkové formičky, aby se okraje lehce překrývaly. Tady se nevyplatí spěchat. Čím tenčí těsto, tím křehčí hotové trubičky. Zdroj: Anna Balážová, Na tenko rozválené těsto nakrájejte a namotávejte na kovové trubičky.
6. Trubičky rozložte na plech a pečte dozlatova asi
8 až 10 minut. Od sedmé minuty už je dobré koukat do trouby častěji. Tenké těsto umí přejít z bledého do tmavého překvapivě rychle. Zdroj: Anna Balážová, Trubičky pečte do jemně zlatova, hlídejte troubu!
7. Ještě teplé trubičky opatrně stáhněte z formiček. Chce to trochu trpělivosti a nebrat je silou. Když se některá ulomí, nic tragického se neděje; tyhle nepovedené kousky obvykle zmizí z kuchyně jako první.
Zdroj: Anna Balážová, Ještě teplé trubičky opatrně stáhnete z formiček.
8. Ve vodní lázni rozpusťte
vysokoprocentní čokoládu s trochou kokosového oleje. Poleva má být hladká a lesklá. Trubičky do ní namáčejte z jedné strany, případně je jen pocákejte čokoládou, podle toho, jaký vzhled máte raději. Zdroj: Anna Balážová, Trubičky polévejte čokoládovou polevou.
9. Dobře vychlazený základ na
pařížskou šlehačku vyšlehejte na pevný krém. Nepřehánějte to se šleháním; ve chvíli, kdy drží tvar a dá se pohodlně dát do cukrářského sáčku, stačí.
10. Krém nastříkejte do studených trubiček z obou stran. Hotové trubičky dejte do lednice minimálně na
několik hodin. Podávejte je dobře vychlazené, nejlépe druhý den. V uzavřené krabici v chladu vydrží asi 2 až 3 dny, nenaplněné trubičky i déle. Zdroj: Anna Balážová, Zatuhlé trubičky naplňte pařížskou šlehačkou. Ještě pár rad na závěr k mandlovo-čokoládovým trubičkám Když děláte větší množství, část trubiček nechte nenaplněných a schovejte je na později. Krém můžete doplnit až den předem nebo těsně před podáváním. Vyválení tenkého těsta věnujte trochu času. Rozhoduje o tom, jestli budou trubičky jemné a křehké, nebo spíš tvrdší. Pro výraznější chuť použijte kvalitní hořkou čokoládu do polevy i do šlehačky. Na výsledku je to poznat hned při prvním soustu. Když trubičky plním před větší návštěvou, dávám je na tác raději v jedné vrstvě a mezi vrstvy případně vložím pečicí papír. V lednici se pak netlačí jedna na druhou a čokoládová poleva zůstane úhledná.
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Zdroj a foto: Se souhlasem
Anna Balážová