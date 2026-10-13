jsou přesně ten typ pečení, u kterého se dá klidně nechat váha ve skříni. Žádné odměřování na gramy, žádné dlouhé přemýšlení, jestli je mouky o chlup víc. Hrnkové muffiny Stačí běžný hrnek, mísa a pár věcí, které doma většinou nějak jsou. Část těsta dávám s , část s nasekanou rybízem mléčnou čokoládou a nahoru přijde drobenka. Jednoduché, domácí, trochu neuhlazené pečení. A právě u to vůbec nevadí. muffinů
Základ je úplně obyčejný: mouka, cukr, mléko, tuk, vejce a prášek do pečiva. Podobně se dělá spousta hrnkových muffinů, jen se liší drobnosti. Někdo sáhne po oleji, jiný po másle, občas se do těsta přimíchá i pudinkový prášek. Tady používám rozpuštěné máslo, protože těstu dá plnější chuť a po upečení i hezčí vůni. Recept na jednoduché hrnkové muffiny
Doba přípravy: 35 minut Co potřebujeme
Těsto: 2 hrnky hladké mouky 3/4 hrnku mléka 1/2 hrnku rozpuštěného másla, asi 125 g 1/2 hrnku třtinového cukru 2 sáčky vanilkového cukru 1 sáček prášku do pečiva 2 ks vejce
Náplň: 1 a 1/2 tabulky mléčné čokolády 1 hrnek rybízu
Žmolenku: 3 lžíce třtinového cukru 3 lžíce polohrubé mouky 2 lžíce másla Postup přípravy rychlých hrnkových muffinů
1. Troubu nastavte na
180 °C. Formu na muffiny vyložte papírovými košíčky. Když nejsou po ruce, vymažte formu máslem a vysypte moukou. Je s tím o něco víc práce, ale výsledek to zvládne bez potíží.
2. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, třtinový cukr, vanilkový cukr a prášek do pečiva. Přilijte mléko, přidejte rozpuštěné máslo a vejce. Promíchejte jen tolik, aby vzniklo hladké těsto. Není nutné ho šlehat dlouho. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Hrnkové muffiny pro dny, kdy má pečení být hračka: Jednoduchý recept, který nekomplikuje život
3.
Čokoládu nasekejte na menší kousky. Rybíz oberte od stopek, a pokud je po opláchnutí hodně mokrý, nechte ho chvíli okapat. U muffinů se přebytečná voda pozná docela rychle, těsto pak zbytečně řídne.
4. Z
cukru, polohrubé mouky a másla připravte drobenku. Stačí ji promnout mezi prsty. Nemusí být dokonale stejná, spíš má zůstat sypká a netvořit mastnou hmotu. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Hrnkové muffiny pro dny, kdy má pečení být hračka: Jednoduchý recept, který nekomplikuje život
5. Košíčky naplňte těstem asi do dvou třetin. Do části muffinů vmáčkněte
rybíz, do zbytku kousky mléčné čokolády. Nahoru rozdělte drobenku, klidně nepravidelně.
6. Pečte zhruba
20 až 25 minut. Špejle zapíchnutá do světlé části těsta by měla vyjít bez syrových zbytků. Pokud narazí na čokoládu a trochu se umaže, neznamená to, že jsou muffiny nedopečené.
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TIP: Kdo nechce dělit těsto na dvě varianty, může dát do každého muffinu trochu rybízu i čokolády. U dětí tahle kombinace většinou zmizí ze stolu dost rychle, bez dlouhého vybírání. Často kladené otázky o hrnkových muffinech
Může být místo másla olej?
Ano, jde to. V mnoha hrnkových receptech se dává
1/4 až 1/2 hrnku oleje. Máslo má ale v téhle verzi výraznější chuť a těsto po něm příjemně voní.
Co když je těsto moc husté?
Přilijte trochu
mléka, nejlépe po lžících. Většinou stačí jedna až dvě. Mouka někdy nasaje víc tekutiny, zvlášť když byl sáček delší dobu otevřený ve spíži.
Dá se rybíz nahradit?
Ano. Hodí se
borůvky, maliny nebo také višně. U hodně šťavnatého ovoce je jen lepší nepřehánět množství, aby těsto nebylo příliš vlhké.
Jak muffiny skladovat?
Po vychladnutí je dejte do krabice nebo pod poklop. Nejlépe chutnají v den pečení a ještě druhý den. Potom už drobenka měkne a muffiny ztrácejí část křehkosti.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou